Уикенд на природе: Савельева запечатлела подросшего сына Сафронова на ферме

Саша Савельева является популярной певицей. Она прославилась, когда еще была солисткой группы «Фабрика». Артистка не скрывает, что любит проводить время с семьей. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Исполнительница долго не могла стать мамой, но теперь растит сына Леона. Лицо мальчика она скрывает от общественности.
На этот раз Саша провела лето в Израиле. Она путешествовала с мужем и наследником. Иногда певица делилась кадрами с малышом. Она наряжалась для прогулок. Также артистка устраивала шопинг для сына. Однако в последнее время она почти не выходила на связь с поклонниками. Но оказалось, что накануне звезда провела уикенд на ферме.
В соцсети Саша поделилась кадрами, на которых артистка наблюдала за молодым конем. Леон был в шортах и полосатой футболке. Он гладил гриву жеребенка. Также мальчик познакомился с черным рогатым козлом. Савельева была в белом костюме с шортами-бермудами. Она подчеркнула стройные ноги.
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Саша Савельева с сыном. Фото: соцсети звезды
Артистка намекнула, что много времени уделяет карьере, хотя мечтала бы чаще быть с родными и друзьями. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали комплиментами 38-летнюю звезду и ее наследника.
«Какая классная», «Это чудесно», «Как вырос ваш сын», «Леон с такой стильной стрижкой», ««Вы прекрасная мама», — стали писать подписчики.
Леон. Фото: соцсети певицы