Уикенд на природе: Савельева запечатлела подросшего сына Сафронова на ферме

В соцсети Саша поделилась кадрами, на которых артистка наблюдала за молодым конем. Леон был в шортах и полосатой футболке. Он гладил гриву жеребенка. Также мальчик познакомился с черным рогатым козлом. Савельева была в белом костюме с шортами-бермудами. Она подчеркнула стройные ноги.

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