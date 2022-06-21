«Моя любовь»: Савельева в костюме со змеиным принтом предстала с мужем и подросшим сыном на съемке

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она много лет выступала с девичьей группой, а потом решила начать сольную карьеру. Певица счастлива в браке с Кириллом Сафоновым.

Они вместе уже 12 лет. Но у пары лишь несколько лет назад родился сын Леон. Пара теперь с трепетом растит малыша и не перестает его баловать.