«Моя любовь»: Савельева в костюме со змеиным принтом предстала с мужем и подросшим сыном на съемке

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она много лет выступала с девичьей группой, а потом решила начать сольную карьеру. Певица счастлива в браке с Кириллом Сафоновым.
Они вместе уже 12 лет. Но у пары лишь несколько лет назад родился сын Леон. Пара теперь с трепетом растит малыша и не перестает его баловать.
Савельева обычно редко выходит в свет с мужем, а лицо наследника супруги до сих пор скрывают. Но 21 июня певица решила поделиться кадрами с фотосессии.
Она поздравила своего возлюбленного с днем рождения. На кадрах артистка предстала в костюме со змеиным принтом и брюками клеш. Они трогательно обнимались.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: соцсети
Также артистка поделилась кадром, на котором Сафонов позирует с подросшим сыном, который забрался к нему на плечи. Примечательно, что Саша поздравила мужа лаконично. Она решила не писать много слов. По всей видимости, главные слова певица сказала имениннику лично.
«Моя любовь. С днем рождения!» — написала звезда.
Кирилл Сафонов с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие также восхитились трогательным семейными кадрами. «Какие вы красивые», «Ну что за котики», «Красивая и элегантная пара», «Сынок унаследовал от папы лучшее, не сомневаюсь», «Очень хорошенькие», «Вы очень-очень красивая пара, море счастья вам!», «Стиляги», — прокомментировали пост подписчики.