«Иди, покажись папе»: Савельева засняла, как подросший сын примеряет летние наряды

Саша Савельева является популярной певицей. Она долгое время была солисткой группы «Фабрика», а потом ей захотелось строить сольную карьеру.
Артистка также может похвастаться крепким браком с Кириллом Сафоновым. Знаменитому актеру она подарила сына Леона. Первое время супруги скрывали наследника, но теперь иногда делятся кадрами с ним, пряча лицо.
Не так давно Саша делилась кадрами с отдыха в Дубае. По всей видимости, теперь певица готовится к новой поездке на море. Она закупила новые наряды для сына. В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых распаковывала коробку. В ней были круг для плавания, плавки для плавания и кремовые шлепки для пляжа. Леон примерил белый спортивный костюм. А также мама купила ему муслиновые костюмчики.
«Много яркого и летнего. Шлепки — огонь. А еще эти муслиновые костюмчики я взяла для Леона всех возможных цветов. Иди, покажись папе», — сказала звезда.
Поклонники восхитились вкусом певицы. Многие также отметили, что ее наследник подрос. «Ох, как красиво», «Такой приятный голос у Леона», «Классно, что он все с вами обсуждает», «Наряды шикарные», «Он у вас модником растет», «Как вырос пацан», «Цвета такие приятные нежные! Такая мода мне нравится», — стали писать подписчики.