«Иди, покажись папе»: Савельева засняла, как подросший сын примеряет летние наряды

Саша Савельева является популярной певицей. Она долгое время была солисткой группы «Фабрика», а потом ей захотелось строить сольную карьеру.

Артистка также может похвастаться крепким браком с Кириллом Сафоновым. Знаменитому актеру она подарила сына Леона. Первое время супруги скрывали наследника, но теперь иногда делятся кадрами с ним, пряча лицо.