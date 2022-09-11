«У меня больше нет цели»: Бритни Спирс тяжело переживает отчуждение своих детей

Многострадальная певица Бритни Спирс высказалась об убийственном для нее как для матери факте, что ее сыновья-подростки не хотят с ней общаться.

Напомним, изначально об этом рассказал ее бывший муж Кевин Федерлайн, на попечении которого находятся 16-летним Шон и 15-летний Джейден. Затем последний подтвердил свое отчуждение от матери в громком интервью.