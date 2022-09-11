«У меня больше нет цели»: Бритни Спирс тяжело переживает отчуждение своих детей

Многострадальная певица Бритни Спирс высказалась об убийственном для нее как для матери факте, что ее сыновья-подростки не хотят с ней общаться.
Напомним, изначально об этом рассказал ее бывший муж Кевин Федерлайн, на попечении которого находятся 16-летним Шон и 15-летний Джейден. Затем последний подтвердил свое отчуждение от матери в громком интервью.
«Раньше дети были у меня гораздо больше, чем у Кевина, - сказала 40-летняя Бритни в новом посте в социальной сети. - Люди не помнят этот период, потому что они всегда сосредотачиваются на негативе. Но когда им было от шести до девяти лет, они были у меня в 70 процентах случаев».
«С тех пор, как они ушли, я действительно почувствовала, что огромная часть меня умерла. В буквальном смысле, у меня больше нет цели. Они были моей радостью. Они были моим всем. Я с нетерпением ждала встречи с ними. Это было то, ради чего я жила. И вдруг они исчезли. И я подумала: «Мое сердце только что перестало биться?»
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В конце своей речи Спирс заявила, что откровенно не понимает, как ее дети могут так с ней поступать. Она регулярно признается им в любви, но после всех скандалов и голых фотографий парни стараются держаться подальше от звездной матери.