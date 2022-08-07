Бывший муж Бритни Спирс заявил, что ее дети не хотят видеть маму

Бывший муж Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн дал большое интервью о скандальной певице, ее многолетней опеке и об их общих детях.
Пожалуй, самое главное откровение мужчины – это то, что оба сына-подростка поп-звезды не хотят видеть свою мать с ее судебными процессами, странными танцами и голыми фотографиями в соцсетях.
«Мальчики решили, что они не хотят видеть ее прямо сейчас. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они ее видели. Они приняли решение не идти на ее свадьбу», - рассказал Кевин изданию Daily Mail.
Он добавил, что в те разы, когда наследники навещали свою скандальную мать, они становились свидетелями таких вещей, которые лично ему не нравились.
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Федерлайн подчеркнул, что очень открыт со своими детьми и разговаривает с ними на многие проблемные темы, в том числе о сексе и наркотиках. Он долго пытался объяснить им, зачем маму взяли под опеку, и почему ее надо лечить. Но что сказать подросткам, когда их мать выкладывает в соцсети обнаженные фото?
«Я пытаюсь объяснить им: «Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя». Но это не умаляет того, как они на это реагируют. Это тяжело», — сказал Кевин.
Он добавил, что парни были счастливы за Бритни, когда она повторно вышла замуж этим летом. Но из-за своего нежелания видеть ее они не пошли на свадьбу певицы с Сэмом Асгари.
Напомним, Спирс с Федерлайн состояли в браке в 2004-2007 годах. У них двое сыновей – Шон и Джейден, - над которыми отец получил опеку после публичных срывов артистки. На сегодняшний день мальчикам 16 и 15 лет.