Бывший муж Бритни Спирс заявил, что ее дети не хотят видеть маму

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Федерлайн подчеркнул, что очень открыт со своими детьми и разговаривает с ними на многие проблемные темы, в том числе о сексе и наркотиках. Он долго пытался объяснить им, зачем маму взяли под опеку, и почему ее надо лечить. Но что сказать подросткам, когда их мать выкладывает в соцсети обнаженные фото?

«Я пытаюсь объяснить им: «Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя». Но это не умаляет того, как они на это реагируют. Это тяжело», — сказал Кевин.

Он добавил, что парни были счастливы за Бритни, когда она повторно вышла замуж этим летом. Но из-за своего нежелания видеть ее они не пошли на свадьбу певицы с Сэмом Асгари.

Напомним, Спирс с Федерлайн состояли в браке в 2004-2007 годах. У них двое сыновей – Шон и Джейден, - над которыми отец получил опеку после публичных срывов артистки. На сегодняшний день мальчикам 16 и 15 лет.