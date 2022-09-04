«Один - с густой шевелюрой, второй - брюнет»: как сейчас выглядят повзрослевшие сыновья Бритни Спирс - Шон и Джейден

Бритни Спирс - дважды мама. У нее есть взрослые сыновья от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Танцору из Калифорнии сейчас 44 года. Примечательно, что после развода с мужем, американская поп-принцесса не стала требовать с него алименты. Единственное ее желание было оставить за собой право опеки над детьми. При этом Бритни была совсем не против того, чтобы Федерлайн навещал сыновей. После ряда скандалов в СМИ, опека над сыновьями была отдана бывшему мужу певицы. Так что, можно сказать, мальчики росли с отцом.

Кстати, в социальных сетях Шон и Джейден мелькают крайне редко. Свои странички в микроблоге они скрыли от любопытных глаз. Похоже, что популярность звездной мамы их совсем не интересует. При этом один из друзей бывшего мужа Бритни Спирс показал, как парнишки выглядят сейчас. Похоже, что сыновья поп-принцессы выросли настоящими красавцами. Мальчики унаследовали от мамы все самое лучше. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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