«Один - с густой шевелюрой, второй - брюнет»: как сейчас выглядят повзрослевшие сыновья Бритни Спирс - Шон и Джейден

Бритни Спирс - дважды мама. У нее есть взрослые сыновья от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Танцору из Калифорнии сейчас 44 года. Примечательно, что после развода с мужем, американская поп-принцесса не стала требовать с него алименты. Единственное ее желание было оставить за собой право опеки над детьми. При этом Бритни была совсем не против того, чтобы Федерлайн навещал сыновей. После ряда скандалов в СМИ, опека над сыновьями была отдана бывшему мужу певицы. Так что, можно сказать, мальчики росли с отцом.
Кстати, в социальных сетях Шон и Джейден мелькают крайне редко. Свои странички в микроблоге они скрыли от любопытных глаз. Похоже, что популярность звездной мамы их совсем не интересует. При этом один из друзей бывшего мужа Бритни Спирс показал, как парнишки выглядят сейчас. Похоже, что сыновья поп-принцессы выросли настоящими красавцами. Мальчики унаследовали от мамы все самое лучше. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
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Бритни Спирс с сыновьями Шоном и Джейденом. Фото: Global Look Press
А вот так сыновья певицы выглядят годы спустя. Фото: соцсети
Старшего сына Шона Престона певица родила в 2005 году. Ему вот-вот исполнится 17 лет. А его братик Джейден Джеймс появился на свет в 2006-м, ему будет 16. Один из братьев может похвастаться густой волнистой шевелюрой, а второй - брюнет. Оба - будущие сердцееды. С такой внешностью сыновья Бритни Спирс могли бы заявить о себе в модельном бизнесе. У ребят стройная фигура, внушительный рост, голливудская улыбка, миловидные лица. А главный их козырь - молодость.
«Один - с густой шевелюрой, второй - брюнет», «Красавцы-то какие!», «На Кевина вообще не похожи», «Такие видны парни! Стройные, подтянутые, все при них - и ширина плеч, и рост! Молодцы», «Ну хоть не растолстели, как Кевин в одно время», «Такие милахи», «Кажется, мальчики получились нормальными», «Такие умненькие», «На вид простые ребята, без всякой ерунды в голове», «Такие молоденькие, прям еще наивные», - пишут фолловеры.