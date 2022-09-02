15-летний сын Бритни Спирс объяснил, почему они с братом не приехали на ее свадьбу

15-летней сын певицы Бритни Спирс Джейден Федерлайн дал большое интервью о взаимоотношениях в его семье и в первую очередь со звездной матерью, с которой он уже давненько не виделся.
Слова юноши вдвойне интересны на фоне того, что его отец Кевин Федерлайн заявил, что дети Спирс не хотят видеться со своей скандальной матерью и специально не поехали на ее свадьбу с новым возлюбленным.
В интервью британскому каналу ITV парень сказал, что не испытывает ненависти к своей матери и рассчитывает восстановить отношения с ней, потратив много времени и сил.
«Я на сто процентов думаю, что все можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась ментально. Когда она поправится, я очень хочу увидеть ее снова», — цитирует Джейдена издание Daily Mail.
«Я очень тебя люблю, я надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем сесть вот так и снова поговорить».
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Джейден также объяснил, почему он и его 16-летний брат Шон не присутствовали на свадьбе Бритни с Сэмом Асгари.
«В тот момент это было просто неподходящее время для поездки. Я не говорю, что я не рад за нее. Я очень рад за них, но она не пригласила всю семью, и тогда, если бы это были только мы с братом, я просто не понимаю, как эта ситуация закончилась бы по-хорошему», — сказал юноша.
В том же интервью Джейден отметил, что находится в хороших отношениях со своим старшим братом, а также с бабушкой и дедушкой Спирсами. Он считает старших родственников, устроивших 13-летнее опекунство певице, хорошими людьми, желавшими помочь, но согласился, что несвобода его матери длилась слишком долго.