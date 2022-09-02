15-летний сын Бритни Спирс объяснил, почему они с братом не приехали на ее свадьбу

15-летней сын певицы Бритни Спирс Джейден Федерлайн дал большое интервью о взаимоотношениях в его семье и в первую очередь со звездной матерью, с которой он уже давненько не виделся.

Слова юноши вдвойне интересны на фоне того, что его отец Кевин Федерлайн заявил, что дети Спирс не хотят видеться со своей скандальной матерью и специально не поехали на ее свадьбу с новым возлюбленным.

В интервью британскому каналу ITV парень сказал, что не испытывает ненависти к своей матери и рассчитывает восстановить отношения с ней, потратив много времени и сил.