«Тянулся на лед»: Арзамасова привела маленького сына в шортах и модной куртке на шоу Авербуха

Лиза Арзмасова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться тем, что смогла прославить после одной из первых ролей в сериале «Папины дочки».

Теперь актриса также играет в театре. Но вот уже несколько лет в обществе обсуждают ее личную жизнь. Артистка сыграла свадьбу с Ильей Авербухом, который старше нее на 22 года.