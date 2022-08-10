«Тянулся на лед»: Арзамасова привела маленького сына в шортах и модной куртке на шоу Авербуха

Лиза Арзмасова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться тем, что смогла прославить после одной из первых ролей в сериале «Папины дочки».
Теперь актриса также играет в театре. Но вот уже несколько лет в обществе обсуждают ее личную жизнь. Артистка сыграла свадьбу с Ильей Авербухом, который старше нее на 22 года.
В прошлом году Арзамасова стала мамой. Теперь она растит сына Льва. Актриса вскоре вернулась к работе, а также она часто сопровождает мужа на важных мероприятиях.
Этим летом они не только провели отпуск в Турции, но и съездили в Сочи, куда Авербух привез свое ледовое шоу. Свободное время артистка посвящала крохе-сыну, который путешествовал с родителями.
Накануне Лиза и Илья вернулись в Москву. Они решили поделиться кадрами с шоу, на котором появился их сын актриса в принтованных брюках, песочном жакете и шляпке держала на руках наследника.
Лев наблюдал за фигуристами, а потом папа взял его на руки и прокатил по арене. Малыш был в шортах и модной зеленой куртке.
«А еще было так нежно, что Левушка увидел и оценил по достоинству, чем занимается его папа. Внимательно и заинтересованно смотрел все шоу! Глаз не отрывал!
Тянулся на лед, когда слышал папин голос, а потом очень уверенно проехал круг почета в крепких папиных руках и сделал свои первые шаги на льду! Эти эмоции запомню навсегда!» – написала звезда.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Илья прекрасный папа. Другие оценили способности крохи, которому нет и года.