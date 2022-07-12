«Первая встреча Левушки с волной»: Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном Авербуха на пляже в Сочи

Недавно супруги отправились в Сочи. Туда Авербух привез свое ледовое шоу. Пара переживала, так как полет на море стал первым для их сына Льва. Но мальчик спокойной перенес его. А вот 12 июля Арзамасова оказалась с ним на пляже.

Она была в принтованном костюме. К себе на коленки актриса усадила наследника, который был в кепке с ушками.