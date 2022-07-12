«Первая встреча Левушки с волной»: Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном Авербуха на пляже в Сочи

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Зрители ее знают благодаря роли в сериале «Папины дочки». Однако актриса давно выросла.
Она продолжает строить карьеру в кино, а также играет в театре. А с недавних пор артистка не скрывает свои отношения с Ильей Авербухом. В прошлом году она родила от него сына Льва.
Недавно супруги отправились в Сочи. Туда Авербух привез свое ледовое шоу. Пара переживала, так как полет на море стал первым для их сына Льва. Но мальчик спокойной перенес его. А вот 12 июля Арзамасова оказалась с ним на пляже.
Она была в принтованном костюме. К себе на коленки актриса усадила наследника, который был в кепке с ушками.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
«Первая встреча Левушки с волной состоялась на очень уютном пляже. Лева от волны остался не в восторге. Будем продолжать знакомство с морем и стараться с ним подружиться», — поделилась Лиза.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что актриса очень стройная. А другие осыпали комплиментами ее наследника.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Хорошенькие такие», «Зато у мамы Левы восторг», «У вас очаровательный малыш», «Какие у вас красивые ноги», «Как Левчик вырос, такой миленький и красивенький, впрочем, как всегда», «Такой смешной снимок», — прокомментировали пост подписчики.