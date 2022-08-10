«Это был очень яркий месяц»: Арзамасова в клетчатых брюках и кардигане предстала с Авербухом в Сочи

Лиза Арзамасова является известной актрисой в России. Она снялась во многих кинолентах, но зрители с особенной любовь говорят о сериале «Папины дочки», благодаря которому актриса прославилась.

Примечательно, что личную жизнь она долго скрывала. Но теперь артистка уже состоит в браке с Ильей Авербухом. А в прошлом году них родился сын Лев.