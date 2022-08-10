«Это был очень яркий месяц»: Арзамасова в клетчатых брюках и кардигане предстала с Авербухом в Сочи

Лиза Арзамасова является известной актрисой в России. Она снялась во многих кинолентах, но зрители с особенной любовь говорят о сериале «Папины дочки», благодаря которому актриса прославилась.
Примечательно, что личную жизнь она долго скрывала. Но теперь артистка уже состоит в браке с Ильей Авербухом. А в прошлом году них родился сын Лев.
Теперь Лиза предпочитает совмещать карьеру и материнство. Она играет в театре, а также часто сопровождает мужа, который ездит на гастроли с ледовым шоу.
Актриса этим летом уже отдыхала с возлюбленным в Турции. А вот потом они приехали в Сочи, где у фигуриста были рабочие проекты. С ним путешествовал и наследник.
Недавно Арзамасова показала кадры, на которых ее супруг гуляет не только с младшим сыном, но и наследником от первого брака Мартином. Также актрисе с малышом помогает мама Юлия. Она любит нянчить внука.
А 9 августа Авербух решил опубликовать фото, на котором позировал с возлюбленной. Лиза отметилась в клетчатых брюках, песочном кардигане и неоновых кроссовках. Она также надела шлояпку. Фигурист покатал ее на белом «Мерседесе».
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
«Это был очень яркий месяц! В силу работы мне приходилось очень часто приезжать и уезжать из Сочи. И так как мы в этом году жили на прекрасном курорте «Красная Поляна» без машины справиться было просто невозможно», – написал Илья.
Поклонники восхитились гармончиной парой. Многие отметили, что спортсмен находится в отличной форме. Комплименты получила и Лиза, которая восхитила фанатов своим кэжуал образом.