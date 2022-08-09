Арзамасова счастлива: Авербух отметился на прогулке с подросшим сыном и тещей

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она не скрывает, что многие полюбили ее благодаря роли Галины Сергеевны из «Папиных дочек».
Однако теперь она также играет в театре и снимается в новых проектах. Артистка еще и посвящает время семье. Она счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом.
А в прошлом году Лиза стала мамой. Она быстро привыкла к новой роли и теперь заботится о сыне Льве. Добавим, что от первого брака у Ильи есть еще один сын Мартин.
Актриса легко нашла общий язык с пасынком. Несмотря на то, что она уже вернулась к работе, Арзамасова старается большую часть времени посвящать родным.
На днях артистка отправилась гулять. Она поделилась умилительными кадрами. Авербух нес на руках маленького сына. Рядом с ним шел Мартин. Они прогуливались по тропинкам.
Фигурист не скрывал свою улыбку. А также с малышом провела время мама Арзамасовой Юлия. Она катала коляску с внуком, а потом они устроили обед в кафе.
«Обед с нашей бабочкой», – умилялась Лиза.
Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие поразились тому, какой Авербух заботливый папа. Другие такж заметили, что мама актрисы стала больше проводить с ней время. Ранее пара призналась, что планирует завести еще одного малыша.
Илья Авербух с сыновьями и Юлия Арзамасова. Фото: соцсети звезды