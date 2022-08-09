Арзамасова счастлива: Авербух отметился на прогулке с подросшим сыном и тещей

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она не скрывает, что многие полюбили ее благодаря роли Галины Сергеевны из «Папиных дочек».

Однако теперь она также играет в театре и снимается в новых проектах. Артистка еще и посвящает время семье. Она счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом.