«Тут замена подрастает»: Кудрявцева показала Рагозиной, как ее дочка боксирует на батуте

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она знакома зрителям, так как не только ведет шоу «Секрет на миллион», но и каждый год становится ведущей «Новой волны», «Песни года».
Блондинка в 51 год не перестает следить за внешностью и щеголять в новых нарядах. При этом свободное время она посвящает семье.
Кудрявцева уже давно счастлива в браке с Игорем Макаровым. Примечательно, что она растит дочку Марию, которая в свои три года уже учит английский язык.
Этим летом телеведущая уже возила ее в Сочи, а также они отдыхали в Турции. Но даже в Москве малышка всегда находит, чем заняться. На этот раз мама засняла ее во время игры на батуте. Кроха была в лосинах розового цвета и блузке. Она стала бить мягкую грушу, словно боксер.
«Наташ, тут замена подрастает», — обратилась она в Наталье Рагозиной.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у Леры растет активный и разносторонний ребенок. А знаменитая боксерша согласилась взять ее под свое крыло.
«Лерочка, давай! Сейчас вернусь и займусь лапочкой», — заявила спортсменка.
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Подписчики также осыпали малышку комплиментами. «Как папа, так и дочь», «Умора. Маша не сдается!», «Сразу видно — есть характер», «Такая хорошенькая девочка Машенька», — прокомментировали пост подписчики.