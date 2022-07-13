«Тут замена подрастает»: Кудрявцева показала Рагозиной, как ее дочка боксирует на батуте

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она знакома зрителям, так как не только ведет шоу «Секрет на миллион», но и каждый год становится ведущей «Новой волны», «Песни года».

Блондинка в 51 год не перестает следить за внешностью и щеголять в новых нарядах. При этом свободное время она посвящает семье.