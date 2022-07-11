«Выслушивает мои истерики»: Кудрявцева в неоновых брюках и кроссовках провела время с друзьями-мужчинами

Телеведущая в три часа ночи подняла на ноги друзей. Она призналась, что была в истерике.
Лера Кудрявцева и Андрей Разыграев

Лера Кудрявцева и Андрей Разыграев. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она большую часть жизни ведет развлекательные передачи. Не так давно блондинка отметила 51-летие.

Она продолжает восхищать поклонников стройной фигурой. Также телеведущая не раз демонстрировала стильные образы. У нее подрастает трехлетняя дочка Мария, которая тоже любит наряжаться.

Обычно выходные Лера посвящает семье. Но накануне она успела отправиться на шопинг. А вот ночью к ней нагрянули гости.

Телеведущей понадобилась помощь, поэтому к ней сразу пришли Андрей Разыграев и Александр Бароев. Уже днем блондинка в неоновых брюках и майке с футболкой отправилась с ними гулять. Яркие кроссовки дополнили ее лук. 

Лера Кудрявцева с друзьями. Фото: соцсети звезды

«Что такое друзья? Это когда Разыграев приезжает ко мне в 3 ночи искать кота, спокойно выслушивает мои истерики, помогает разобраться с компьютерами и много чего еще. Короче интеллект, мозг, равновесие», — написала звезда.

«Господи, что у моей психической (зачеркнуть), творческой натуры, такие друзья. Бесконечно дорожу», — добавила Лера.

Поклонники восхитились тем, как телеведущая тепло относится к дружбе. Многие также пришли в восторг от ее образа.

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«Какая крутая компания», «Ох, вот это яркий костюмчик», «Просто чудо, как хороша», «Такой как вы, все мужчины готовы помогать», «А где был муж?», «По-летнему красивы!» — стали писать подписчики.

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