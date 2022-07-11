«Выслушивает мои истерики»: Кудрявцева в неоновых брюках и кроссовках провела время с друзьями-мужчинами

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она большую часть жизни ведет развлекательные передачи. Не так давно блондинка отметила 51-летие.

Она продолжает восхищать поклонников стройной фигурой. Также телеведущая не раз демонстрировала стильные образы. У нее подрастает трехлетняя дочка Мария, которая тоже любит наряжаться.