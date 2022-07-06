По-молодежному: Кудрявцева в белом платье оверсайз и кроссовках отметилась в ресторане с Гордон

Лера Кудрявцева является одной из самых известных персон в стране. Она много лет работает на телевидении и привыкла быть в центре внимания.
В 51 год телеведущая может похвастаться своей стройностью. Она не скрывает, что любит выглядеть броско, поэтому стилисты подбирают ей костюмы и платья в актуальной яркой гамме.
Примечательно, что недавно Лера провела несколько дней на новых съемках с Игорем Макаровым. Свободное время ей удавалось посвятить дочке Марии. А вот накануне она повидалась с подругой Катей Гордон. Они посидели в ресторане.
Кудрявцева облачилась в белое платье оверсайз в спортивном стиле и футуристические кроссовки с цветными шнурками. Звезда решила одеться по-молодежному.
Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды
«Люблю тебя, бро», — написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что лук сделал ее еще моложе. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну просто красотки», «Какая обувь у Леры необычная», «Женская дружба — это сила», «Платье шикарно сидит», «Лера модная, как всегда», «И не скажешь, что 51 год», — стали писать подписчики.