По-молодежному: Кудрявцева в белом платье оверсайз и кроссовках отметилась в ресторане с Гордон

Лера Кудрявцева является одной из самых известных персон в стране. Она много лет работает на телевидении и привыкла быть в центре внимания.

В 51 год телеведущая может похвастаться своей стройностью. Она не скрывает, что любит выглядеть броско, поэтому стилисты подбирают ей костюмы и платья в актуальной яркой гамме.