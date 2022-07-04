Умеет деликатно договориться: Кудрявцева запечатлела, как трехлетняя дочка ставит ей условия, гуляя во дворе

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на ТВ, а также зачастую ведет концерты и премии.
В 51 год блондинка может похвастаться стройной фигурой. На публике она предстает в платьях и ярких костюмах. Ее трехлетняя дочка Мария также любит наряжаться. На отдыхе в Турции она каждый вечер ходила на дискотеки.
На этот раз Лера свои выходные проводит дома. Вместе с наследницей она наслаждается теплой погодой во дворе на лужайке. Недавно Мария пускала мыльные пузыри.
А теперь телеведущая засняла, как кроха гуляет в шортах и футболке. Малышка решила уточнить, когда для нее надуют и наполнят водой бассейн.
«Давай скажем ему? Ну смотри, мы можем надуть его, поставить, а после сна надуть воду», — предложила Мария.
«Ну так и будет! Сейчас он его надует. А пока ты будешь спать, водичкой будет заполняться. Так нормально?» — пояснила Кудрявцева.
«Нет! Пока я буду спать, он будет здесь не наполненный. А когда я проснусь, мы поставим его туда и наполним», — заявила кроха.
«А прям при тебе, так ты хочешь? Хорошо», — сказала телеведущая.
Поклонники отметили, что Лера очень деликатная мама и правильно строит диалог с ребенком, учитывая пожелания наследницы. Читайте другие новости и смотрите ролики со звездами в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». На этот раз Мария получила много комплиментов.
«Она так повзрослела», «Очень красивая дочка», «Какая она умная», «Очень хорошо говорит! А вы какая спокойная мама! Шикарная», «Вот правильное общение! Класс», «Дочка у вас вырастет счастливой», — стали писать подписчики.