Умеет деликатно договориться: Кудрявцева запечатлела, как трехлетняя дочка ставит ей условия, гуляя во дворе

На этот раз Лера свои выходные проводит дома. Вместе с наследницей она наслаждается теплой погодой во дворе на лужайке. Недавно Мария пускала мыльные пузыри.

А теперь телеведущая засняла, как кроха гуляет в шортах и футболке. Малышка решила уточнить, когда для нее надуют и наполнят водой бассейн.