«Туалет с окнами»: Агата Муцениеце привезла детей Павла Прилучного в новый особняк

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не раз появлялась на больших экранах. Зрители ее знают по ролям в картинах «Тобол» и «Честный развод».
Также она состояла в браке с Павлом Прилучный, который успел завоевать любовь миллионов поклонниц. У них растут дети: Тимофея и Мия. Однако брак двух актеров распался.
Примечательно, что Агата в последнее время часто выходит в свет. Поклонники заметили, что она не только постройнела, но и стала одеваться более женственно. И пока Прилучный строит отношения с новой возлюбленной Зепюр Брутян, его экс-жена обустраивает новый особняк.
На днях Агата показала гостиную, где теперь красуется огромный диван с десятками мягких подушек. А вот 19 июля она привезла в новый дом детей. Актриса показала свою комнату с отдельной уборной и душевой. Там везде панорамные окна. Она надеется, что скоро переедет в новое гнездышко.
«Мы приехали в домик для мамы. Смотрите, у мамы в комнате вот такой закат», – сказала артистка.
«И туалет с окнами», – заметил Тимофей.
«Что ты смеешься? То что надо!» – отметила Муцениеце.
Поклонники были рады за бывшую жену Прилучного. Многие надеются, что она скоро также обретет и счастье в личной жизни.
«Жить на природе, это класс», «Еще немного, еще чуть-чуть. Пусть все получится, как вы задумали. Много много счастья вам в этом доме», «Как это чудесно», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды