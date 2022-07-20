«Туалет с окнами»: Агата Муцениеце привезла детей Павла Прилучного в новый особняк

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не раз появлялась на больших экранах. Зрители ее знают по ролям в картинах «Тобол» и «Честный развод».

Также она состояла в браке с Павлом Прилучный, который успел завоевать любовь миллионов поклонниц. У них растут дети: Тимофея и Мия. Однако брак двух актеров распался.