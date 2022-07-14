Сразила публику: Муцениеце в белоснежном платье в пол с открытыми плечами появилась на закрытии фестиваля «Горький fest»

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино и успела проявить себя в таких картинах, как «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод».
Артистка не скрывает, что мечтает стать еще успешнее. Она развелась с Павлом Прилучным и растит двоих детей. При этом звезда продолжает строить успешную карьеру.
Недавно Прилучный уехал в Армению с новой возлюбленной. А вот Муцениеце отправилась в Нижний Новгород. Она решила посетить фестиваль «Горький fest», где будет представлен фильм с ее участием.
Актриса взяла с собой несколько нарядов. Накануне она покрасовалась в платье-футляре цвета апельсина.
А вот 14 июля на закрытии фестиваля Агата появилась на красной дорожке в белоснежном платье в пол с открытыми плечами. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Она также сделала высокий хвост и неброский макияж.
«Я счастлива», – заявила артистка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, после развода она стала чаще сниматься. Многие также отметили, что она похорошела.
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«Очень красивая», «Словно невеста», «Какое платье! Просто ослепительная», «Меган Маркл вас вдохновила?», «Как же прекрасны», «Ну просто слов нет», «Голливудская дива», «Очень эффектно! А походка», — прокомментировали пост подписчики.