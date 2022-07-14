Сразила публику: Муцениеце в белоснежном платье в пол с открытыми плечами появилась на закрытии фестиваля «Горький fest»

Недавно Прилучный уехал в Армению с новой возлюбленной. А вот Муцениеце отправилась в Нижний Новгород. Она решила посетить фестиваль «Горький fest», где будет представлен фильм с ее участием.

Актриса взяла с собой несколько нарядов. Накануне она покрасовалась в платье-футляре цвета апельсина.

А вот 14 июля на закрытии фестиваля Агата появилась на красной дорожке в белоснежном платье в пол с открытыми плечами. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Она также сделала высокий хвост и неброский макияж.