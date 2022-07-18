«Хорошо от этого уюта»: Муцениеце показала, как обустроила гостиную в новом доме с панорамными окнами

И 18 июля артистка похвасталась, что уже начала обставлять свое гнездышко мебелью. В гостиной у нее появился роскошный диван, который практически усыпан подушками. Он размещен посередине комнаты, где также есть панорамные окна.

«Вы только посмотрите на этот диван! И это делают наши ребята! Я уже вижу как мы будем лежать на нем с детками и смотреть кино или сериалы! Как будем драться подушками, прыгать, играть! Как они будут строить из подушек домик для Кефирчика (собака).

Или как я, уставшая буду падать на него после смены или спектакля поздно вечером, закрывать глаза и понимать, что мне очень хорошо от этого уюта, созданного специально для меня, наполненного любовью!» – поделилась звезда.