«Хорошо от этого уюта»: Муцениеце показала, как обустроила гостиную в новом доме с панорамными окнами

Агата Муцениеце является одной из известных молодых актрис. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа».
А потом ей удалось пополнить свою копилку ролями в фильмах «Тобол» и «Честный развод». После развода с Павлом Прилучным она стала получать еще больше предложений о съемках.
По словам самой Агаты, развод она переживала тяжело. Актриса с дочкой Мией и сыном Тимофеем вернулась в свою столичную квартиру. Она наняла няню, чтобы успевать строить карьеру и уделять время наследникам. Муцениеце много работает и порой оказывается на красных дорожках. Не так давно артистка сообщила, что купила новый дом, в котором делает ремонт.
И 18 июля артистка похвасталась, что уже начала обставлять свое гнездышко мебелью. В гостиной у нее появился роскошный диван, который практически усыпан подушками. Он размещен посередине комнаты, где также есть панорамные окна.
«Вы только посмотрите на этот диван! И это делают наши ребята! Я уже вижу как мы будем лежать на нем с детками и смотреть кино или сериалы! Как будем драться подушками, прыгать, играть! Как они будут строить из подушек домик для Кефирчика (собака).
Или как я, уставшая буду падать на него после смены или спектакля поздно вечером, закрывать глаза и понимать, что мне очень хорошо от этого уюта, созданного специально для меня, наполненного любовью!» – поделилась звезда.
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Поклонники восхитились домом. К слову, Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой. Недавно он перестал скрывать отношения с Зепюр Брутян. По слухам, для новой возлюбленной актер купил небольшой дом, чтобы жить там с ней вместе.