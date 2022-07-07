Три поколения вместе: Стеша Маликова поделилась редкими фото с братом, папой и дедушкой

Юрий Маликов 6 июля отметил 79-летие. Торт со свечкой ему принес маленький внук. Семья устроила застолье.
Дмитрий Маликов и Елена Изаксон с дочкой

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон с дочкой. Фото: соцсети звезды

Дмитрий Маликов уже много лет выступает на сцене. Артист пошел по стопам своего папы Юрия Маликова, который является создателем и руководителем ВИА «Самоцветы», а также народным артистом России.

Дмитрий построил крепкую семью с Еленой Изаксон. Они вырастили дочку Стефанию, а теперь занимаются воспитанием сына Марка.

Отметим, что Стеша окончила МГИМО и теперь занимается развитием своего бренда одежды. Папа во многим ей помогает. Маликов гордится своей дружной семьей.

6 июля его отцу исполнилось 79 лет. Они решили устроить застолье. Дедушку поздравил маленький внук, который принес торт со свечкой. Трогательный момент засняла Стеша.

Юрий Маликов с сыном, внучкой и внуком. Фото: соцсети 

К слову, дочка Дмитрия решила облачиться в джинсы палаццо и твидовый жакет розового цвета. В гости приехала и сестра певица Инна, которая тоже выступает на сцене. Они провели время в тесном семейном кругу. 

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Поклонники восхитились трогательными семейными кадрами. Многие осыпали комплиментами именинника и его родных. 

«Ну какие милые», «Это невероятно трогательно», «А как все похожи», «Марк такой сладкий», «Ой, Стеша, вы самая стильная», «Долгих лет имениннику», — стали писать подписчики.

Стеша Маликова с дедушкой и Инной Маликовой. Фото: соцсети

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