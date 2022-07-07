Три поколения вместе: Стеша Маликова поделилась редкими фото с братом, папой и дедушкой

Дмитрий Маликов уже много лет выступает на сцене. Артист пошел по стопам своего папы Юрия Маликова, который является создателем и руководителем ВИА «Самоцветы», а также народным артистом России.

Дмитрий построил крепкую семью с Еленой Изаксон. Они вырастили дочку Стефанию, а теперь занимаются воспитанием сына Марка.