Нежно и стильно: Стеша Маликова покрасовалась в кожаных шортах и модной куртке припыленного цвета

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она еще в школьные годы стала интересоваться модой. У нее была возможность носить вечерние платья и посещать театры.
Порой вместе с папой девушка оказывалась на светских раутах. И теперь выпускница МГИМО развивает свой бренд одежды. Она с радостью дает советы по стилю.
В последнее время Стеша хвастается нарядами из новой коллекции. Она любит носить не только струящиеся платья в кукольном стиле. Дочка артиста щеголяет в ярких твидовых жакетах и элегантных костюмах с топами.
На этот раз бизнеследи примерила кожаные мини-шорты и куртку на пуговицах припыленного кремового цвета. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Маликова. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
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«Несмотря на то, что сейчас многие названия предметов гардероба стали размытыми, данную модель я все же не возьмусь причислить к косухам. Отличительная черта косухи – это молния наискосок. Здесь молния в принципе отсутствует. Это просто кожаная куртка.
Уже не первый сезон дизайнеры отходят от классики – мы видим и объемы, вместо пресловутой приталенности, и нежные цвета вместо привычных глазу брутальных. Тренд на мятные, небесные, пудровые и бежевые оттенки кожаных курток существует.
Что касается сочетаемости с шортами, то да. Это волне допустимо, но, я бы рекомендовал более длинные шорты, например, бермуды, чтобы их можно было замиксовать с сапогами с широким голенищем или вообще с сапогами-чулками. Но в таком случае куртка должна быть укороченной.
Хотелось бы сделать еще такое замечание. Мировые дизайнеры отходят от натуральной кожи. В моде изделия из экокожи. Это тренде последнего десятилетия и пока не предвидится отката к натуральным материалам из шкур животных», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro