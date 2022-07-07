Нежно и стильно: Стеша Маликова покрасовалась в кожаных шортах и модной куртке припыленного цвета

Поклонники восхитились тем, как выглядит Маликова. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

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«Несмотря на то, что сейчас многие названия предметов гардероба стали размытыми, данную модель я все же не возьмусь причислить к косухам. Отличительная черта косухи – это молния наискосок. Здесь молния в принципе отсутствует. Это просто кожаная куртка.

Уже не первый сезон дизайнеры отходят от классики – мы видим и объемы, вместо пресловутой приталенности, и нежные цвета вместо привычных глазу брутальных. Тренд на мятные, небесные, пудровые и бежевые оттенки кожаных курток существует.

Что касается сочетаемости с шортами, то да. Это волне допустимо, но, я бы рекомендовал более длинные шорты, например, бермуды, чтобы их можно было замиксовать с сапогами с широким голенищем или вообще с сапогами-чулками. Но в таком случае куртка должна быть укороченной.

Хотелось бы сделать еще такое замечание. Мировые дизайнеры отходят от натуральной кожи. В моде изделия из экокожи. Это тренде последнего десятилетия и пока не предвидится отката к натуральным материалам из шкур животных», – высказалась эксперт.