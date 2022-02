С музыкой по жизни: как Дмитрий Маликов строил карьеру и личную жизнь

Музыкой Дмитрий Маликов занимается с пяти, то есть уже 47 лет. В конце января артист отметил свой 52-й день рождения. На протяжении не одного десятка лет его песни пользуются большой популярностью и становятся настоящими хитами.

Все хорошо у артиста и в личной жизни — любимая жена, красавица-дочь и маленький сынишка. О том, как складывалась жизнь и карьера Дмитрия Маликова — в материале Teleprogramma.pro.

Дмитрий Маликов: детство и начало карьеры

Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в Москве, в семье музыкантов. Его отец — заслуженный артист РФ Юрий Маликов, а мама Людмила Вьюнкова на тот момент была солисткой Московского мюзик-холла, а позже стала солисткой группы «Самоцветы».

Из-за постоянных гастролей родителей маленький Дима практически постоянно был у бабушки Валентины Феоктистовны Вьюнковой, которая, конечно же, баловала любимого внука и закрывала глаза на его проказы.

А Дима позволял себе многое, например, мог запросто сбежать с занятий по музыке, которые проходили у них на дому.

Музыкой будущая звезда начал заниматься в возрасте пяти лет. Когда Маликову было семь, у него появилась сестра Инна. Сейчас она является солисткой и руководителем группы «Новые Самоцветы».

В возрасте 14 лет Маликов увлекся игрой на пианино и начал писать песни. Дебютную композицию «Железная душа» представил на школьном концерте. А когда услышал восторженные отклики одноклассников и друзей, окончательно решил связать свою жизнь с музыкой.

После окончания 8 класса Дмитрий Маликов поступил в музыкальный колледж при Московской консерватории. Уже тогда он начал делать первые шаги на эстраде. Сначала играл на клавишных в ВИА «Самоцветы» под руководством своего отца, а позже репертуар ансамбля был пополнен собственными песнями будущего артиста.

В 16 лет, в 1986 году, Дмитрий Маликов впервые появился на телевидении. В программе «Шире круг» он исполнил песню «Я пишу картину», а годом позже он отметился в программе «Утренняя почта Юрия Николаева», где спел свою новую композицию «Терем-теремок». Но настоящая популярность настигла Дмитрия в 1988-м.

В том году он представил на суд зрителей сразу несколько песен. В Парке Горького артист исполнил «До завтра», «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». «Лунный сон» практически мгновенно взорвала главный хит-парад того времени «Звуковая дорожка».

Едва достигнув 20-летия Дмитрий Маликов уже стал звездой крупного масштаба – он давал «сольники» и неоднократно собирал «Олимпийский».

Дебютный альбом под названием «Поиски души» Маликов представил в 1991-м. Спустя два года он был переиздан под названием «С тобой». В том же 1993-м вышел первый сборник песен Маликова – «До завтра», куда вошли популярные композиции тех лет: Лунный сон», «Ты моей никогда не будешь», «До завтра», «Все вернется», «Сторона родная», «Брачный кортеж».

Дмитрий Маликов: популярная и классическая музыка

Несмотря на плотный график Дмитрий нашел время, чтобы окончить еще одно учебное заведение. В 1994-м он получил красный диплом Московской государственной консерватории по классу фортепиано.

В 1995-м Дмитрия Маликова пригласили на седьмой ежегодный фестиваль в Монте-Карло The World Music Awards. Там он исполнил песню «Нет, ты не для меня» и получил Гран-при фестиваля в номинации Worlds best-selling recording-artist of the yea.

Несмотря на большой успех на эстраде, про классическую музыку певец тоже не забывал. В 1996 году Маликов выпустил новый альбом под названием «Сто ночей», в котором популярная музыка сочетается с классическими и народными традициями.

Две песни из этого альбома в 1996 году получили награды — «Перекресток» принес Маликову первый «Золотой граммофон», а песня «Выпью до дна» была удостоена приза зрительских симпатий на фестивале «Поколение».

В 1997 году концерты Маликова с успехом прошли в Штутгарте. В это же время он представил поклонникам свой дебютный инструментальный альбом «Страх полета».

В течение пяти лет, с 1999 по 2004-й Дмитрий Маликов продюсировал группу Plazma.

Дмитрий Маликов: проекты «Уроки музыки» и Pianomaniя, соцсети

Особым для Дмитрия Маликова стал 2007-й. Именно в этом году он реализовал свой давний проект – Pianomaniя. Это инструментальное шоу, в котором русские традиции классической музыки соединились с джазовыми аранжировками и этническими мотивами.

Шоу дважды с успехом было показано в Москве, а позже появился альбом Pianomaniя. Его тираж составил 100 тысяч экземпляров и был полностью раскуплен. После Маликов вернулся к исполнению поп-музыки и подарил своим поклонникам новый диск «С чистого листа».

После этого Дмитрий взялся за еще один проект, который получил название «Уроки музыки» для детей. Начиная с 2012 года певец показывал мастер-классы маленьким пианистам из разных городов России. Таким образом, Дмитрий давал шанс юным дарованиям выступить на большой сцене и показать себя.

В октябре 2013 года Дмитрий Маликов отметил 25-летие своей творческой карьеры. В честь этого он представил фанатам 14 студийный альбом — «25+».

В январе 2015 года Дмитрий Маликов выпустил свой 15 инструментальный альбом Cafe Safari, а в 2016-м в дуэте с Юлианой Карауловой перепел знаменитую «Снежинку» из кинофильма «Чародеи».

31 января 2020 года в концертном зале Crocus City Hall состоялся юбилейный концерт Дмитрия Маликова, посвященный его 50-летию — «Внезапно 50».

С наступлением эры инстаграма, Маликов очень быстро освоил популярную соцсеть и даже хайповал там. Так, в 2017 году он троллил рэпера Face коронной фразой «Эщкере!» и нарисованными татуировками, а позже создал видеоролик под названием «Спроси у своей мамы» с участием популярного блогера Юрия Хованского. С ним Дмитрий познакомился на рэп-баттле Versus.

Дмитрий Маликов: премии и награды

В возрасте 29 лет, в 1999-м, Дмитрий Маликов получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а еще через год его наградили премией «Овация» в номинации «За интеллектуальный вклад в развитие молодежной музыки». В конце 2008 года Маликова отметили почетной премией Российского авторского общества «За вклад в развитие науки, культуры и искусства».

Дмитрий Маликов: доход

Дмитрий Маликов, как и многие другие артисты, жаловался на доходы, которые упали в пандемию. Ранее за корпоратив артист получал 1,8 млн рублей, а в 2020-м эта цифра стала ниже на 80 процентов – 350 тысяч рублей.

«Я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу», — рассказывал музыкант в эфире YouTube-канала «Редакция».

Дмитрий Маликов: личная жизнь

Роскошная шевелюра, пронзительный взгляд и лирический баритон – кажется, в Маликова была влюблена большая половина страны. При этом эффектные внешние данные голубоглазого шатена, а рост артиста 183 см при весе 83 кг, сводили с ума не только фанаток, но и некоторых коллег.

Так, под чарами артиста оказалась певица Наталья Ветлицкая. Вместе они были шесть лет, но блондинка решила разорвать отношения, когда поняла, что предложения руки и сердца так и не дождется. Позже Маликов признается, что был не готов к созданию семьи, а в тот момент попросту впал в затяжную депрессию.

В 1992 году Маликов закрутил роман с дизайнером Еленой Изаксон, которая также была старше его, но уже на семь лет. У нее росла дочь Ольга от первого брака, которой к моменту знакомства с будущим отчимом было всего семь лет.

Кстати, артист не любит, когда Ольгу называют его падчерицей, так как сам себя никогда не чувствовал отчимом. Дмитрий и Елена встречались на протяжении почти восьми лет, а в ЗАГС пошли уже после рождения дочери Стефании в 2000 году.

«Мы с Леной встретились в непростых 90-х. Было так много проблем и забот, нам казалось, что это совсем не свадебное время, поэтому просто расписались и все», — рассказывал Дмитрий в своем инстаграме.

В то время как Ольга Изаксон получила европейское образование, Стеша решила учиться в России. Она является выпускницей факультета журналистики МГИМО. Хотя в раннем возрасте увлекалась дизайном и модельным бизнесом.

В 2018-м году Дмитрий Маликов вновь стал отцом. В его день рождения сурмама родила сына. Мальчика назвали Марк.

Дмитрий Маликов: последние новости

29 января Дмитрий Маликов отметил свой 52-й день рождения. А накануне выпустил новый студийный альбом «Парад планет» совместно со Звездным оркестром имени Юрия Гагарина. В альбом вошли девять инструментальных композиций на космическую тематику.

Альбомы:

1993 — «C тобой»

1993 — «До завтра»

1995 — «Иди ко мне»

1996 — «100 ночей»

1997 — «Страх полета»

1998 — «Звезда моя далекая»

2000 — «Бисер»

2001 — «Игра»

2002 — «Love Story»

2007 — «Pianomania»

2008 — «С чистого листа»

2008 — «И все-таки я люблю…»

2009 — «Моя, моя»

2012 — «Panacea»

2013 — «25+»

2015 — «Cafe Safari»

2017 — «Как не думать о тебе»

