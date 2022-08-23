Две леди: Валерия в романтичном платье с воротником «Клодин» вышла на променад с моложавой мамой

Валерия уже давно стала популярной исполнительницей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Артистка не скрывает, что любит проводить время с родными.

Так как она успела стать бабушкой, то выходные обычно посвящает внучке Селин. Однако пока малышка с родителями находится в отпуске, звезда нашла себе другую компанию.