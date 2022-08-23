Две леди: Валерия в романтичном платье с воротником «Клодин» вышла на променад с моложавой мамой

Валерия уже давно стала популярной исполнительницей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Артистка не скрывает, что любит проводить время с родными.
Так как она успела стать бабушкой, то выходные обычно посвящает внучке Селин. Однако пока малышка с родителями находится в отпуске, звезда нашла себе другую компанию.
Еще недавно Валерия выступала на концертах, а иногда делилась кадрами с дачи. Певица порой хвасталась женственными образами. В 54 года она не перестает следить за фигурой и может похвастаться стройностью. Но на этот раз звезда отметилась на прогулке со своей мамой Галиной Николаевной, которой уже больше 80 лет.
Для променада в жаркую погоду Валерия выбрала белое романтичное платье с рукавами-фонариками и воротником «Клодин», который в тренде не первый сезон. Образ дополнили шляпка, плетеная мини-сумка и лоферы. А вот ее родительница облачилась в широкие молочные брюки и блузку с ярким принтом в виде лимона.
Валерия с мамой. Фото: соцсети звезды
«Наслаждаемся с мамулькой последними деньками лета», – заявила звезда.
Поклонники и друзья восхитились кадром. Многие осыпали комплиментами певицу и ее маму. «Какие красивые и счастливы», «Красивые леди», «Какие вы красивые», «Шикарный образ у вас», «Как вам идут такие платья и шляпки», «Мама хорошо смотрится в таком наряде», — стали писать подписчики.