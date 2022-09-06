А потом Пригожин сам накормил малышку. Он повязал на шею салфетку. Продюсер добавил хлеб в йогурт и стал с ложечки кормить Селин. Примечательно, что кроха удивлялась такому обеду.

«Фартучек у Йоси тоже, да? Чтобы мы не испачкались. Давай размешаем с хлебушком, чуть-чуть. Что говоришь? Смотри, хлебушек в йогурте!» — говорил муж артистки. «Сладкая наша девочка у нас в гостях. Мне удалось ее покормить», — отметил он.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».