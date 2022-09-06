Валерия является известной певицей. Она не скрывает, что готова создавать новые треки с молодыми артистами. В свои 54 года артистка активно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она также не боится экспериментировать с образами. Ее во всем поддерживает муж Иосиф Пригожин. Пара не расстается даже во время гастролей.
Примечательно, что у Валерии есть дети от прошлых отношений. Иосиф также поддерживает общение с наследниками от прошлых отношений. В этом году его старшая дочка Даная сыграла свадьбу и стала мамой. У нее родился сын Даниэль. Продюсер уже успел познакомиться с внуком. А у певицы подрастает внучка Селин, которая родилась в семье сына артистки, Арсения Шульгина.
Накануне Валерия посвятила свой выходной внучке. Она отправилась с ней на прогулку. Певица была в джинсах и розовой утепленной куртке. В таком же стиле была одета малышка Селин. В какой-то момент пошел ливень, потому им пришлось бежать домой.
«Попали под сильный дождь. Еле уговорили Селин вернуться домой», — написала она.
А потом Пригожин сам накормил малышку. Он повязал на шею салфетку. Продюсер добавил хлеб в йогурт и стал с ложечки кормить Селин. Примечательно, что кроха удивлялась такому обеду.
«Фартучек у Йоси тоже, да? Чтобы мы не испачкались. Давай размешаем с хлебушком, чуть-чуть. Что говоришь? Смотри, хлебушек в йогурте!» — говорил муж артистки.
«Сладкая наша девочка у нас в гостях. Мне удалось ее покормить», — отметил он.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит внучка звезды. Многие осыпали комплиментами звездную семью. «Скоро и внука своего будете так кормить и любить», «Так мило смотреть на дедулю и маленькую красотульку!», «Какая лапулечка. Уже подросла. На папу похожа», «Какой классный дед», «Селин чудесная», — стали писать подписчики.