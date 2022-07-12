Так талия тоньше: Боня в ультрамодных брюках карго и пудровом лонгсливе отметилась на прогулке

Телеведущая во время путешествия решила поддержать тренд и подчеркнуть свои женственные формы.
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Однако она строит карьеру телеведущей и недавно стала вести шоу «Злые языки». Но также прибыль ей приносит бренд одежды и косметики.

Виктория давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину. В свои 42 года она не перестает уделять внимание внешности.

На этот раз Боня решила отправится в путешествие. Она захотела постить Иорданию. Но перед этим телеведущая провела несколько дней в Дубае. Она обычно часто носит платья, которые подчеркивают ее фигуру. Но также Виктория следит за трендами.

На этот раз во время прогулки она покрасовалась в остромодных брюках карго и пудровом лонгсливе. Наряд позволил ей сделать талию визуально более узкой.  Звезда покрасовалась у дорогостоящей автомашины.

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие признались, что ее образы всегда становятся вдохновляющими. Другие осыпали комплиментами ее фигуру.

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«Какая стильная», «Ох, вот это наряд», «Вы вообще не стареете», «Крутой лучок», «Какая точеная талия», «Смотритесь стильно, современно, молодежно», «Кепки ваши крутые», — стали писать пользователи Сети.

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