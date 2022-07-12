Так талия тоньше: Боня в ультрамодных брюках карго и пудровом лонгсливе отметилась на прогулке

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Однако она строит карьеру телеведущей и недавно стала вести шоу «Злые языки». Но также прибыль ей приносит бренд одежды и косметики.

Виктория давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину. В свои 42 года она не перестает уделять внимание внешности.