«Роза пустыни»: Боня в струящемся платье с воротом-хомутом предстала в пустыне Иордании

Недавно Боня отправилась в путешествие. Она провела несколько дней в Дубае, где ей подарили «Феррари». Телеведущая наряжалась для прогулок. Она в свои 42 года не перестает следить за фигурой. И вот накануне Виктория приехала в Иорданию, куда давно мечтала попасть.

Ей довелось оказаться в пустыне. Она облачилась в струящееся платье с воротником-хомутом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру, а ботинки пудрового цвета дополнили образ. Звезда покрасовалась среди песка.