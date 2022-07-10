«Роза пустыни»: Боня в струящемся платье с воротом-хомутом предстала в пустыне Иордании

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она стала телеведущей, а также успешным бьюти-блогером.
Уже давно светская львица живет в Монако, но любит приезжать на родину. Она растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Однако недавно звезда перестала скрывать, что состоит в новых отношениях.
Недавно Боня отправилась в путешествие. Она провела несколько дней в Дубае, где ей подарили «Феррари». Телеведущая наряжалась для прогулок. Она в свои 42 года не перестает следить за фигурой. И вот накануне Виктория приехала в Иорданию, куда давно мечтала попасть.
Ей довелось оказаться в пустыне. Она облачилась в струящееся платье с воротником-хомутом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру, а ботинки пудрового цвета дополнили образ. Звезда покрасовалась среди песка.
Виктория Боня. фото: соцсети звезды
Она также решилась забраться на верблюда. Виктория вместе с подругой покаталась на горбатом млекопитающем. Она старалась держать осанку.
«Мы с Соней назвали этот образ – роза пустыни!
Иорданская пустыня для меня настоящее открытие! Такой уникальной красоты и бешеной энергетики я еще не ощущала ни от одного места на земле!
Мое сердце теперь принадлежит Иордании и его культуре, людям и всему, чем я еще буду делиться с вами эти дни!» – поделилась звезда;
Поклонники осыпали светскую львицу комплиментами. Многие отметили, что ей идет восточный колорит. Напомним, что в прошлом году в Иорданию ездила Юлия Барановская.
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