Теперь с челкой: Боня вместе с 10-летней дочкой решилась на бьюти-преображение

Виктория Боня является бывшей участницей телестройки. Она уже давно покинула проект «Дом-2», но ее армия поклонников только растет.
Примечательно, что светская львица решила жить в Монако. Именно там она растит дочку Анджелину. А вот с миллионером Алексом Смерфитом звезда давно рассталась.
Боня в последнее время много путешествовала. Она была в Каннах, отдыхала на Бали и в Стамбуле. Каждый раз светская львица представала в новых образах.
Она любит выглядеть женственно. А вот теперь телеведущая захотела преобразиться. Она отправилась в салон красоты, где сменила цвет волос и подстриглась.
Теперь и 10-летняя Анджелина носит волосы до плеч. Она также решилась сделать челку. Дочка вместе с мамой покрасовалась на камеру.
К слову, порой Боня жалуется, что наследница носит ее одежду и даже обувь. Звезда старается сделать все, чтобы дочка получила хорошее образование, поэтому отдала ее во французскую школу.
Поклонники восхитились преображением мамы и ее наследницы. «Вика, вы только молодеете», «Какая красивая», «Анджелина так повзрослела», «Классно выглядите», Дочка у вас совсем большая«, «Какие модели», — стали писать подписчики.