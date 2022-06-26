Теперь с челкой: Боня вместе с 10-летней дочкой решилась на бьюти-преображение

Виктория Боня является бывшей участницей телестройки. Она уже давно покинула проект «Дом-2», но ее армия поклонников только растет.

Примечательно, что светская львица решила жить в Монако. Именно там она растит дочку Анджелину. А вот с миллионером Алексом Смерфитом звезда давно рассталась.