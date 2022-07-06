Восточная сказка: Боня в струящемся платье в пол и шифоновом платке отметилась в Абу-Даби

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что некоторое время Виктория работала телеведущей, но потом предпочла стать бьюти-блогером.
Также она запустила свою марку одежды и косметики. В свои 42 года звезда не перестает следить за собой. Недавно она призналась, что у нее появился возлюбленный.
Еще недавно Боня проводила время с дочкой Анджелиной дома. Но теперь она отправилась в путешествие. Примечательно, что несколько дней бизнесвумен провела в Дубае, где неожиданно похвасталась подарком — новой спортивной машиной.
А вот теперь она приехала в Абу-Даби, где решила посетить знаменитую мечеть шейха Зайда. Виктория облачилась в струящееся шифоновое платье цвета электрик и платок из шифона.
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Напомним, что в этой мечети стремятся побыть все туристы, которые отдыхают в ОАЭ. Там были: певица Нюша, Алсу, Оксана Самойлова и другие известные персоны.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. «Какая красивая», «Просто сногсшибательная», «Как же вам идет», «В таком наряде вы выглядите иначе», «Словно восточная принцесса», — прокомментировали пост подписчики.