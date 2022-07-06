Восточная сказка: Боня в струящемся платье в пол и шифоновом платке отметилась в Абу-Даби

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что некоторое время Виктория работала телеведущей, но потом предпочла стать бьюти-блогером.

Также она запустила свою марку одежды и косметики. В свои 42 года звезда не перестает следить за собой. Недавно она призналась, что у нее появился возлюбленный.