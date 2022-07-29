Тает на глазах: Эйвазов показал исхудавшую Нетребко

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов гостят в Италии. На днях оперной диве рукоплескали почти 14 тысяч зрителей, пришедших на постановку «Аида», которая прошла в Вероне. Об этом поспешил рассказать ее муж Юсиф Эйвазов в своей соцсети.
Накануне он показал свежие кадры с Нетребко, которая, по мнению пользователей Сети, тает буквально на глазах. Артистка позировала в летнем комбинезоне с открытыми плечами. Фолловеры отметили, что так Анна выглядела разве что в своей молодости.
Анна Нетребко (справа). Фото: соцсети
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Напомним, ранее стало известно, что поклонники дивы не хотят покупать билеты на ее концерт в Форте-деи-Марми из-за чрезмерно высокой цены. Стоимость билетов достигает 1500 евро.