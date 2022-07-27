Итальянцы не хотят покупать билеты на концерт Анны Нетребко

Итальянцы не спешат покупать билеты на концерт Анны Нетребко в Форте-деи-Марми. Предполагается, что причина — в высокой цене на билеты оперной дивы.

Как сообщают СМИ, минимальная стоимость билетов — 850 евро, а места поближе к сцене оцениваются уже в полторы тысячи евро. Даже очень небедные итальянские зрители не могут себе позволить таких расходов.

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Из 38 столиков, находящихся в зале, треть либо пустуют полностью, либо частично. Не исключено, что, помимо цены билетов, зрителей отпугивает и позиция артистки, которая пытается сохранять в сложившейся ситуации нейтралитет, сообщает издание РИА ФАН.