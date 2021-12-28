От бармена до звезды мировой величины: как Юсиф Эйвазов научился петь и влюбил в себя Анну Нетребко

Ла Скала, Метрополитен-опера, Парижская национальная опера, Большой театр, Венская государственная опера – именно там можно услышать голос Юсифа Эйвазова. Тенор из Азербайджана родился в Алжире, а живет в Австрии, но часто бывает в России вместе с женой Анной Нетребко. Историю жизни Эйвазова представляет Teleprogramma.pro.
Юсиф Эйвазов: детство и начало карьеры
Юсиф Вилаят оглы Эйвазов — азербайджанец по национальности — родился 2 мая 1977 года в Алжире. Именно там по обмену опытом работал его отец, профессор металлургии. Спустя несколько лет семья вернулась в родной Баку.
Мама будущего оперного певца работала биологом. Также у него есть старшая сестра Наргиз. Она с детства увлекалась модой, училась в Милане, стала дизайнером и представляет свои коллекции на показах мод.
Как признавался Эйвазов, в детстве он не пел и даже не увлекался музыкой. Да и в семье все были далеки от этого. Родные по отцовской линии были связаны с металлургией и физикой, а по материнской – с медициной. Поэтому после окончания средней школы в Баку, Эйвазов стал студентом Азербайджанского технического университета, поступив на металлургический факультет. Обучался на кафедре «Цветных металлов».
Однажды на курсе создали команду для участия в студенческом КВН, куда вошел и Юсиф. При подготовке номера ребята поняли, что никто из шести человек петь не умеет, тогда будущий артист вызвался исполнить пару строчек. Пианистка, которая аккомпанировала студентам, посоветовала ему сходить в консерваторию, чтобы проверить музыкальные данные. Ей тогда показалось, что у парня отличный слух и голос.
«Я понял, что хочу петь, когда мне было 17 лет, вдохновленный песнями Филиппа Киркорова. Я тогда не понимал, что такое опера – это все сложно, непонятно. Лучше я буду петь эстраду», — вспоминал Юсиф свои юношеские годы во время интервью Валерии на ее YouTube-канале.
Свои силы Юсиф решил попробовать в Бакинской консерватории. Там парня послушали и приняли.
«Хочешь петь – езжай в Италию», — сказал Юсифу педагог Анатолий Алексеевич Гусев, который к тому моменту уже несколько лет жил в Италии и раз в год приезжал в Баку, чтобы проведать маму.
У родителей не было средств, чтобы отправить Юсифа учиться в Милан. Как признался артист, целый год он просто мечтал об Италии, а когда ему исполнилось 20 лет, отец нашел четыре тысячи долларов и отдал ему. Тогда Гусев сделал приглашение. Так будущая звезда оказался в Милане.
Четыре тысячи долларов закончились буквально через два месяца. Поэтому в свободное от учебы время Эйвазов подрабатывал баристой и официантом. К слову, диплом металлурга он все-таки получил. Доучился заочно. После окончил даже магистратуру.
«Я всегда занимался тем, что я люблю. Когда мне приходилось работать по той профессии, которая была не моя, потому что надо было выживать, я всегда это делал с душой. Я вкладывал душу даже в те кофе и капучино, которые я делал в итальянском баре будучи бариста. Было дело. Я начал с этого. Я в 5 утра вставал, в 7 уже открывал бар», — признался Эйвазов в интервью Валерии.
Днем он занимался музыкой, а с 19 вечера до 2 ночи работал в ресторане.
«Это было, наверное, самое прекрасное время моей жизни. Когда я спал по четыре часа в сутки. А в четверг и пятницу вообще не спали – куролесили. Это был какой-то выхлоп моей молодой энергии. Я зарабатывал хорошие деньги. Объездил всю Европу, Италию. Сам себя обеспечиваю с 20 лет», — рассказывал Эйвазов.
Юсиф учился в консерватории в Болонье, а первый концерт дал в Турине в возрасте 22 лет. И это, по признанию артиста, был настоящий провал.
«Приехал туда за пять часов. Три часа распевался, орал все, что только можно. И вот на выступлении начинаю петь арию. В конце, когда заход на верхнюю ноту, я поднял руку и … в абсолютно гробовой тишине покидаю это позорное место. Больше никогда ни на одном концерте эту арию я не пою», — вспомнил Эйвазов.
Карьера тенора пошла вверх после гастролей в Москву в 2010 году. Тогда в Большом театре он спел партию Каварадосси из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. После этого он открыл путь на самые престижные мировые сцены, в том числе Эйвазов пел в Ватикане самому Папе Римскому Бенедикту XVI.
Юсиф Эйвазов: опера, дуэты, партии
Уже в 2013 году на Международном фестивале оперного искусства в Равенне Юсиф спел арию Отелло. А через год он и тогда еще его будущая супруга Анна Нетребко пели главные партии в опере «Манон Леско» Джакомо Пуччини. В 2015-м Эйвазов исполнил арию в опере «Паяцы», а позже в его репертуаре появилась партия в постановке «Турандот». В 2017-м он пел в опере «Андреа Шенье» дуэтом с Анной Нетребко на открытии сезона в Ла Скала.
Партии Юсифа Эйвазова:
- Ария принца Су-Чонга из оперы «Страна улыбок»
- Ария Германа из оперы «Пиковая дама»
- Ария Манрико из оперы «Трубадур»
- Ария Кавалера де Грие из оперы «Манон Леско»
- Ария Маурицио из оперы «Адриана Лекуврер»
- Ария Калафа из оперы «Турандот»
- Ария Каварадосси из оперы «Тоска»
- Ария Федерико из оперы «Арлезианка»
- Ария Туридду из оперы «Сельская честь»
- Ария Фауста из оперы «Мефистофель»
- Ария Радамеса из оперы «Аида»
- Ария Макдуфа из оперы «Макбет»
Юсиф Эйвазов: награды и премии
В 2017-м Юсиф Эйвазов получил звание заслуженного артиста Азербайджана, а спустя год стал Народным артистом Азербайджана. А девятью годами ранее он получил свою первую награду. Эйвазов стал победителем Гран при Международного конкурса оперных певцов (Милан, 2008). Награжден почетной медалью имени Джанандреа Гаваццени. В 2018-м стал лауреатом специальной премии жюри «Золотая маска», а в 2020-м — лауреатом премии Grand Prix De La Culture.
Юсиф Эйвазов: проекты
В 2021-м году Юсиф Эйвазов стал участником шоу «Маска». Фанаты предполагали, что он скрывается под образом «Ламы». Такого же мнения придерживалась и Валерия. Она оказалась права. 2 мая 2021-го Юсиф снял костюм Ламы на сцене шоу.
Юсиф Эйвазов: доход
Юсиф Эйвазов опровергает данные о многомиллионных доходах, которые распространены в прессе. Высший гонорар в европейских театрах – 17 тысяч евро за спектакль, при этом 50 процентов от суммы, как отмечал тенор «сразу улетучиваются». К слову, Анна Нетребко ранее признавалась, что квартиры в Вене и Нью-Йорке куплены в кредит на 30 лет.
Юсиф Эйвазов: личная жизнь
Первый раз Юсиф Эйвазов женился в возрасте 24 лет. Его первой женой была певица Адель Феррари, которая в то время уже успела отпраздновать свое 70-летие.
Этот брак распался в 2014-м, когда Юсиф впервые увидел оперную певицу Анну Нетребко. Они встретились на репетиции в Риме перед премьерой оперы «Манон Леско».
«Привет, я Аня, и я нихрена не выучила», — вспоминал Юсиф первое знакомство с будущей женой.
По признанию Эйвазова, с Нетребко было легко с первой минуты общения.
Позже Эйвазов признался, что Нетребко – та женщина, с которой ему хотелось бы идти рука о руку до самой старости. После оглушительной премьеры пара осталась в Риме еще на несколько дней и тогда Юсиф сделал Анне предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.
В августе 2014-го у них состоялась помолвка. В торжественной обстановке, в ресторане Зальцбурга, куда пара прибыла в белоснежной карете, Эйвазов подарил Нетребко обручальное кольцо.
Они поженились 29 декабря 2015 года в Вене. Бриллиантовая тиара невесты и обручальные кольца были изготовлены в ювелирном доме Chopard. Стоимость оценивается в миллион евро.
К слову, сына Анны от первого брака Юсиф полюбил как родного.
«Тьяго – мой ребенок, и я не могу представить, что может быть как-то иначе», – считает певец.
А вот совместных детей у пары не может быть.
«Других детей у нас не получилось. Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. По отдельности мы можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось», — отметил Эйвазов.
Юсиф Эйвазов: похудение
Несколько лет назад Юсиф Эйвазов при росте 183 см весил более 120 кг. Буквально в прошлом году он предстал на публике заметно похудевшим. Поклонникам стало интересно, как певцу удалось распрощаться в лишними килограммами. Как признался Юсиф, все дело в сексе.
«Все-таки рядом со мной такая роскошная женщина. А вот спорта в моей жизни никогда не было. Сейчас появился. Поскольку много выступлений и переездов, тренеры есть в разных странах. Результат уже отличный — минус 26 кило. Но я на этом не хочу останавливаться. Мне даже интересно, насколько далеко я могу зайти», — цитирует «Комсомольская правда» Юсифа.
Юсиф Эйвазов: последние новости
В начале этого года Юсиф Эйвазов с Анной Нетребко и оркестром Мариинского театра выступил в Зарядье с оперой Пуччини «Турандот». Кроме того, у певца контракт в Метрополитен-опере, где он поет в «Сельской чести» и «Девушке с Запада». В сентябре 2021 года Анна Нетребко отметила свое 50-летие. К этой дате пара провела несколько концертов.
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