От бармена до звезды мировой величины: как Юсиф Эйвазов научился петь и влюбил в себя Анну Нетребко

Ла Скала, Метрополитен-опера, Парижская национальная опера, Большой театр, Венская государственная опера – именно там можно услышать голос Юсифа Эйвазова. Тенор из Азербайджана родился в Алжире, а живет в Австрии, но часто бывает в России вместе с женой Анной Нетребко. Историю жизни Эйвазова представляет Teleprogramma.pro.

Юсиф Эйвазов: детство и начало карьеры

Юсиф Вилаят оглы Эйвазов — азербайджанец по национальности — родился 2 мая 1977 года в Алжире. Именно там по обмену опытом работал его отец, профессор металлургии. Спустя несколько лет семья вернулась в родной Баку.

Мама будущего оперного певца работала биологом. Также у него есть старшая сестра Наргиз. Она с детства увлекалась модой, училась в Милане, стала дизайнером и представляет свои коллекции на показах мод.

Как признавался Эйвазов, в детстве он не пел и даже не увлекался музыкой. Да и в семье все были далеки от этого. Родные по отцовской линии были связаны с металлургией и физикой, а по материнской – с медициной. Поэтому после окончания средней школы в Баку, Эйвазов стал студентом Азербайджанского технического университета, поступив на металлургический факультет. Обучался на кафедре «Цветных металлов».

Однажды на курсе создали команду для участия в студенческом КВН, куда вошел и Юсиф. При подготовке номера ребята поняли, что никто из шести человек петь не умеет, тогда будущий артист вызвался исполнить пару строчек. Пианистка, которая аккомпанировала студентам, посоветовала ему сходить в консерваторию, чтобы проверить музыкальные данные. Ей тогда показалось, что у парня отличный слух и голос.

«Я понял, что хочу петь, когда мне было 17 лет, вдохновленный песнями Филиппа Киркорова. Я тогда не понимал, что такое опера – это все сложно, непонятно. Лучше я буду петь эстраду», — вспоминал Юсиф свои юношеские годы во время интервью Валерии на ее YouTube-канале.

Свои силы Юсиф решил попробовать в Бакинской консерватории. Там парня послушали и приняли.

«Хочешь петь – езжай в Италию», — сказал Юсифу педагог Анатолий Алексеевич Гусев, который к тому моменту уже несколько лет жил в Италии и раз в год приезжал в Баку, чтобы проведать маму.

У родителей не было средств, чтобы отправить Юсифа учиться в Милан. Как признался артист, целый год он просто мечтал об Италии, а когда ему исполнилось 20 лет, отец нашел четыре тысячи долларов и отдал ему. Тогда Гусев сделал приглашение. Так будущая звезда оказался в Милане.

Четыре тысячи долларов закончились буквально через два месяца. Поэтому в свободное от учебы время Эйвазов подрабатывал баристой и официантом. К слову, диплом металлурга он все-таки получил. Доучился заочно. После окончил даже магистратуру.

«Я всегда занимался тем, что я люблю. Когда мне приходилось работать по той профессии, которая была не моя, потому что надо было выживать, я всегда это делал с душой. Я вкладывал душу даже в те кофе и капучино, которые я делал в итальянском баре будучи бариста. Было дело. Я начал с этого. Я в 5 утра вставал, в 7 уже открывал бар», — признался Эйвазов в интервью Валерии.

Днем он занимался музыкой, а с 19 вечера до 2 ночи работал в ресторане.

«Это было, наверное, самое прекрасное время моей жизни. Когда я спал по четыре часа в сутки. А в четверг и пятницу вообще не спали – куролесили. Это был какой-то выхлоп моей молодой энергии. Я зарабатывал хорошие деньги. Объездил всю Европу, Италию. Сам себя обеспечиваю с 20 лет», — рассказывал Эйвазов.

Юсиф учился в консерватории в Болонье, а первый концерт дал в Турине в возрасте 22 лет. И это, по признанию артиста, был настоящий провал.

«Приехал туда за пять часов. Три часа распевался, орал все, что только можно. И вот на выступлении начинаю петь арию. В конце, когда заход на верхнюю ноту, я поднял руку и … в абсолютно гробовой тишине покидаю это позорное место. Больше никогда ни на одном концерте эту арию я не пою», — вспомнил Эйвазов.

Карьера тенора пошла вверх после гастролей в Москву в 2010 году. Тогда в Большом театре он спел партию Каварадосси из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. После этого он открыл путь на самые престижные мировые сцены, в том числе Эйвазов пел в Ватикане самому Папе Римскому Бенедикту XVI.

Юсиф Эйвазов: опера, дуэты, партии

Уже в 2013 году на Международном фестивале оперного искусства в Равенне Юсиф спел арию Отелло. А через год он и тогда еще его будущая супруга Анна Нетребко пели главные партии в опере «Манон Леско» Джакомо Пуччини. В 2015-м Эйвазов исполнил арию в опере «Паяцы», а позже в его репертуаре появилась партия в постановке «Турандот». В 2017-м он пел в опере «Андреа Шенье» дуэтом с Анной Нетребко на открытии сезона в Ла Скала.

Партии Юсифа Эйвазова:

Ария принца Су-Чонга из оперы «Страна улыбок»

Ария Германа из оперы «Пиковая дама»

Ария Манрико из оперы «Трубадур»

Ария Кавалера де Грие из оперы «Манон Леско»

Ария Маурицио из оперы «Адриана Лекуврер»

Ария Калафа из оперы «Турандот»

Ария Каварадосси из оперы «Тоска»

Ария Федерико из оперы «Арлезианка»

Ария Туридду из оперы «Сельская честь»

Ария Фауста из оперы «Мефистофель»

Ария Радамеса из оперы «Аида»

Ария Макдуфа из оперы «Макбет»

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Юсиф Эйвазов: награды и премии

В 2017-м Юсиф Эйвазов получил звание заслуженного артиста Азербайджана, а спустя год стал Народным артистом Азербайджана. А девятью годами ранее он получил свою первую награду. Эйвазов стал победителем Гран при Международного конкурса оперных певцов (Милан, 2008). Награжден почетной медалью имени Джанандреа Гаваццени. В 2018-м стал лауреатом специальной премии жюри «Золотая маска», а в 2020-м — лауреатом премии Grand Prix De La Culture.

Юсиф Эйвазов: проекты

В 2021-м году Юсиф Эйвазов стал участником шоу «Маска». Фанаты предполагали, что он скрывается под образом «Ламы». Такого же мнения придерживалась и Валерия. Она оказалась права. 2 мая 2021-го Юсиф снял костюм Ламы на сцене шоу.

Юсиф Эйвазов: доход

Юсиф Эйвазов опровергает данные о многомиллионных доходах, которые распространены в прессе. Высший гонорар в европейских театрах – 17 тысяч евро за спектакль, при этом 50 процентов от суммы, как отмечал тенор «сразу улетучиваются». К слову, Анна Нетребко ранее признавалась, что квартиры в Вене и Нью-Йорке куплены в кредит на 30 лет.

Юсиф Эйвазов: личная жизнь

Первый раз Юсиф Эйвазов женился в возрасте 24 лет. Его первой женой была певица Адель Феррари, которая в то время уже успела отпраздновать свое 70-летие.

Этот брак распался в 2014-м, когда Юсиф впервые увидел оперную певицу Анну Нетребко. Они встретились на репетиции в Риме перед премьерой оперы «Манон Леско».

«Привет, я Аня, и я нихрена не выучила», — вспоминал Юсиф первое знакомство с будущей женой.

По признанию Эйвазова, с Нетребко было легко с первой минуты общения.

Позже Эйвазов признался, что Нетребко – та женщина, с которой ему хотелось бы идти рука о руку до самой старости. После оглушительной премьеры пара осталась в Риме еще на несколько дней и тогда Юсиф сделал Анне предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

В августе 2014-го у них состоялась помолвка. В торжественной обстановке, в ресторане Зальцбурга, куда пара прибыла в белоснежной карете, Эйвазов подарил Нетребко обручальное кольцо.

Они поженились 29 декабря 2015 года в Вене. Бриллиантовая тиара невесты и обручальные кольца были изготовлены в ювелирном доме Chopard. Стоимость оценивается в миллион евро.

К слову, сына Анны от первого брака Юсиф полюбил как родного.

«Тьяго – мой ребенок, и я не могу представить, что может быть как-то иначе», – считает певец.

А вот совместных детей у пары не может быть.

«Других детей у нас не получилось. Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. По отдельности мы можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось», — отметил Эйвазов.

Юсиф Эйвазов: похудение

Несколько лет назад Юсиф Эйвазов при росте 183 см весил более 120 кг. Буквально в прошлом году он предстал на публике заметно похудевшим. Поклонникам стало интересно, как певцу удалось распрощаться в лишними килограммами. Как признался Юсиф, все дело в сексе.

«Все-таки рядом со мной такая роскошная женщина. А вот спорта в моей жизни никогда не было. Сейчас появился. Поскольку много выступлений и переездов, тренеры есть в разных странах. Результат уже отличный — минус 26 кило. Но я на этом не хочу останавливаться. Мне даже интересно, насколько далеко я могу зайти», — цитирует «Комсомольская правда» Юсифа.

Юсиф Эйвазов: последние новости

В начале этого года Юсиф Эйвазов с Анной Нетребко и оркестром Мариинского театра выступил в Зарядье с оперой Пуччини «Турандот». Кроме того, у певца контракт в Метрополитен-опере, где он поет в «Сельской чести» и «Девушке с Запада». В сентябре 2021 года Анна Нетребко отметила свое 50-летие. К этой дате пара провела несколько концертов.

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