«Младший спит»: Тодоренко с грязными волосами и без макияжа отметилась в автомобиле с сыном

На этот раз Тодоренко отправилась на пробы. Она давно мечтает о хорошей роли в кино. Однако ей довелось учить текст в машине, которая стояла на парковке. С ней был маленький сын, который уснул. Артистка предстала без макияжа, а грязные волосы она собрала в небрежный пучок. Ботинки с гольцами туго сидели на ее отекших икрах.

«Жилет обклеен детскими наклейками, младший спит, а у меня было время выучить роль для проб. Парковка - это лучшее место для репетиций и сна», – написала звезда.

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