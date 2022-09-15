«Младший спит»: Тодоренко с грязными волосами и без макияжа отметилась в автомобиле с сыном

Регина Тодоренко уже давно не ведет шоу «Орел и Решка». Она предпочитает снимать свои передачи, а также выступает в роли члена жюри в разных шоу. В этом году артистка ушла в декретный отпуск. Она много путешествовала, а летом родила второго сына, которого назвала Мир. Рожать звезда предпочла в Майами.
Теперь Регина заботится о сыне Михаиле, который еще не ходит в школу, но начал говорить на английском языке. Также большую часть времени отнимает маленький Мир, но порой муж Влад Топалов помогает жене справится с наследниками. При этом недавно Тодоренко возобновила работу. Она не скрывает, что это сложно. Порой звезда буквально засыпает на ходу.
На этот раз Тодоренко отправилась на пробы. Она давно мечтает о хорошей роли в кино. Однако ей довелось учить текст в машине, которая стояла на парковке. С ней был маленький сын, который уснул. Артистка предстала без макияжа, а грязные волосы она собрала в небрежный пучок. Ботинки с гольцами туго сидели на ее отекших икрах.
«Жилет обклеен детскими наклейками, младший спит, а у меня было время выучить роль для проб. Парковка - это лучшее место для репетиций и сна», – написала звезда.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Регина очень смелая, так как не боится выглядеть смешной. Многие признались, что восхищаются артисткой, которая находит силы на роботу, когда у нее маленький ребенок на руках. Но также нашлись и те, кто посчитал, что Тодоренко, как медийная личность, должна всегда выглядеть хорошо, чтобы подавать пример другим людям.