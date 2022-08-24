Светлые стены и белая мебель: постройневшая Наталья Фриске покрасовалась с подросшей дочкой в своей квартире

Наталья Фриске раньше выступала на сцене. Она пыталась пойти по стопам знаменитой сестры, Жанны Фриске. Ей тоже довелось быть в составе группы «Блестящие», но она покинула шоу-бизнес.

Уже давно родственница артистки трудится в салоне красоты в Москве. А в этом году она стала мамой. У нее родилась дочка Луна.