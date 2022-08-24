Светлые стены и белая мебель: постройневшая Наталья Фриске покрасовалась с подросшей дочкой в своей квартире

Наталья Фриске раньше выступала на сцене. Она пыталась пойти по стопам знаменитой сестры, Жанны Фриске. Ей тоже довелось быть в составе группы «Блестящие», но она покинула шоу-бизнес.
Уже давно родственница артистки трудится в салоне красоты в Москве. А в этом году она стала мамой. У нее родилась дочка Луна.
Теперь Наталья посвящает все свободное время наследнице. Она признавалась, что давно мечтала стать мамой. С отцом ребенка новоиспеченная мама рассталась, когда еще была беременна. Ей во всем помогают родители. Они уже давно не видели сына Жанны, Платона, которого воспитывает Дмитрий Шепелев, поэтому очень рады быть рядом с внучкой.
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На этот раз Наталья решила поделиться домашними кадрами. Она покрасовалась с подросшей дочкой, которую усадила в рюкзак-кенгуру. Сама новоиспеченная мама была в джинсовых шортах. Она призналась, что постройнела и намерена в ближайшее время вернуться в форму.
«Я из этих шорт вообще не вылезаю. Хотя, кстати, я уже влезаю в свою джинсы, в которые даже в том году не влезала! Сейчас еще спорт подключу! Пушечка! Мы так рады! Вес у меня сейчас составляет 71,5 кг. Мне осталось скинуть до своего прекрасного веса 66 кг», — похвасталась Фриске.
Поклонники с интересом разглядывали комнату, которая покрашены в белый цвет. Там также все мебель в светлых тонах, висит огромная картина, а шторы акцентного пурпурного цвета. На комоде можно увидеть много фотографий, кадры с УЗИ и снимки с Жанной.