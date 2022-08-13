«Отобрала»: Наталья Фриске засняла, как бабушка качает на руках подросшую внучку после «скандала»

Наталья Фриске была певицей, но совсем недолго. Она выступала в группе «Блестящие», где уже на тот момент блистала ее сестра Жанна Фриске. Вот уже несколько лет, как Жанны умерла, а ее родственница предпочитает работать в салоне красоты. Иногда Наталья поет, но лишь в караоке или кругу родных.