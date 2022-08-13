«Отобрала»: Наталья Фриске засняла, как бабушка качает на руках подросшую внучку после «скандала»

Наталья Фриске была певицей, но совсем недолго. Она выступала в группе «Блестящие», где уже на тот момент блистала ее сестра Жанна Фриске. Вот уже несколько лет, как Жанны умерла, а ее родственница предпочитает работать в салоне красоты. Иногда Наталья поет, но лишь в караоке или кругу родных.
Родители Жанны переживают, что не могут увидеться с сыном певицы Платоном. Мальчика воспитывает отец Дмитрий Шепелев, который не дает ему видеться с родственниками. Но в этом году Наталья стала мамой.
Она родила дочку Луну. Малышку новоиспеченная мама воспитывает одна, поэтому с радостью позволяет родителям нянчить внучку.
Примечательно, что 13 августа Наталья приехала на дачу. Она решила отдохнуть. А вот маленькую Луну качала на руках бабушка. Новоиспеченная мама наслаждалась в это время теплой погодой и следила на собаками, которых тоже взяла с собой.
«Тот случай, когда накормила ребенка, спихнула бабушке. Точнее, бабушка отобрала, а ты сидишь и наслаждаешься. Ходят тут мои, красивые. Луняша, больше не будешь нам сегодня скандалы устраивать?» – сказала Наталья.
«Нет, скажи! Мне надоело», – ответила за кроху бабушка.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами маленькую дочку Фриске.
«Ну что за сладкий ребенок», «Какая милая дочка», «Всем бы мама таких бабушек», «Вот это блаженство», «Хорошенькие такие», — прокомментировали пост подписчики.