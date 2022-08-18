«Тебе нравится? Луна!»: Наталья Фриске засняла подросшую дочку в розовом бодике на шопинге

Наталья Фриске была певицей. Она даже состояла в группе «Блестящие». Туда ее привела сестра Жанна Фриске, которая смогла построить успешную карьеру в шоу-бизнесе. Но артистка умерла в 40 лет. Для семьи случившееся было настоящей трагедией, так как у певицы остался маленький сын Платон.
Но в этом году Наталья стала мамой. Теперь она воспитывает дочку Луну. Так как сестра артистки работает в салоне красоты, она решила взять декретный отпуск и посвятить себя ребенку.
С отцом малышки она рассталась, когда еще была беременна. Фриске много гуляет с крохой, наряжает ее и водит к бабушке.
На этот раз Фриске устроила шопинг. Она засняла дочку, которая только проснулась. Луна в розовом боди с рюшами лежала в коляске. В это время новоиспеченная мама уже поужинала с бабушкой малышки и оказалась в примерочной. Наталья решила заснять наследницу, которая улыбнулась ей в камеру.
«Так, ну что, мы проснулись и пошли на шопинг. Дочь, тебе нравится шопинг? Луна! Мои глаза!» — сказала она.
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Поклонники восхитились тем, как одета девочка. Многие считают Наталью примерной мамой. Другие отметили, что Луна похожа на Жанну.
«Какая она милая», «Вы так быстро растете», «Красивые ужасно», «Ой, какая она сладкая», «Пирожочек такой», «Ваша жизнь заиграла красками», — прокомментировали пост подписчики.