«Тебе нравится? Луна!»: Наталья Фриске засняла подросшую дочку в розовом бодике на шопинге

Но в этом году Наталья стала мамой. Теперь она воспитывает дочку Луну. Так как сестра артистки работает в салоне красоты, она решила взять декретный отпуск и посвятить себя ребенку.

С отцом малышки она рассталась, когда еще была беременна. Фриске много гуляет с крохой, наряжает ее и водит к бабушке.