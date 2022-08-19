Крепышка растет: Наталья Фриске показала, как четырехмесячная дочка занимается в бассейне с мячом

Жанна Фриске была одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов и привела сестру Наталью в группу «Блестящие». Однако артистка в 40 лет умерла. Тогда ее сын Платон был совсем маленьким. Теперь мальчика растит Дмитрий Шепелев, который не дает мальчику видеться с бабушкой и дедушкой.
В этом году Наталья стала мамой. Теперь она растит дочку Луну. С отцом ребенка экс-певица рассталась, когда еще была беременна. Однако ей с радостью помогают воспитывать кроху родители. Бабушка и дедушка проводят время с внучкой. Но пока Фриске не вышла из декретного отпуска, поэтому с малышкой ездит на шопинг и на дачу.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Фриске сводила дочку на занятия в бассейн. Крохе хоть и всего четыремесяца, она уже учится плавать. Но на этот раз тренер решил использовать мячик. Малышка спокойно на нем лежала, а потом двигалась из стороны в сторону.
«Сегодня тренировочка! У, вот это да! Класс», – сказала Наталья.
Поклонники восхитились тем, как быстро растет малышка. Многие признаются, что с радостью наблюдают за успехами Луны. «Какая милая девочка», «Просто лапочка», «Ох, какой сладкий пирожочек», «Она прекрасно держится», «Ну бесподобный ребенок», «Какая луна смелая малышка», — стали писать пользователи Сети.