Крепышка растет: Наталья Фриске показала, как четырехмесячная дочка занимается в бассейне с мячом

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На этот раз Фриске сводила дочку на занятия в бассейн. Крохе хоть и всего четыремесяца, она уже учится плавать. Но на этот раз тренер решил использовать мячик. Малышка спокойно на нем лежала, а потом двигалась из стороны в сторону.