Сумка Dior с собой: Бородина в топе на резинке и шортах-бермудах предстала на отдыхе в Бодруме

Бородина недавно побывала в Италии. А теперь она проводит время с дочками в Турции. Телеведущая признавалась, что взяла с собой шесть чемоданов. Она привыкла готовится к таким поездкам, закупаясь новыми нарядами.

На днях Ксения покрасовалась в костюме с льняными шортами. А накануне она многих изумила, надев воздушное платье с рукавами-фонариками. 7 июля звезда снова решила принарядиться.

На пляж она отправилась в костюме с шортами-бермудами и топом на резинке. Лук она дополнила сумкой-шоппером Dior. Телеведущая собрала волосы в хвост, а под глаза налепила патчи.