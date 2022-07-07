Сумка Dior с собой: Бородина в топе на резинке и шортах-бермудах предстала на отдыхе в Бодруме

Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым стала чаще появляться на публике. Теперь вечерами она редко сидит дома. Также ей нравится покупать дорогостоящие вещи и путешествовать.
Бородина недавно побывала в Италии. А теперь она проводит время с дочками в Турции. Телеведущая признавалась, что взяла с собой шесть чемоданов. Она привыкла готовится к таким поездкам, закупаясь новыми нарядами.
На днях Ксения покрасовалась в костюме с льняными шортами. А накануне она многих изумила, надев воздушное платье с рукавами-фонариками. 7 июля звезда снова решила принарядиться.
На пляж она отправилась в костюме с шортами-бермудами и топом на резинке. Лук она дополнила сумкой-шоппером Dior. Телеведущая собрала волосы в хвост, а под глаза налепила патчи.
Вскоре Ксения призналась, что ее засыпали вопросами и комплиментами. Наряд выгодно подчеркнул ее ноги, а за счет рукавов лук смотрелся женственно и романтично. К тому же, такие комплекты стали трендом в этом сезоне.
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«Ну какая красота», «Выглядите сногсшибательно», «Ох, вот ножки», «Какая вы хорошенькая», «Такой благородный цвет», «Смотритесь шикарно», «Обожаю ваши образы», «Без макияжа вам так хорошо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.