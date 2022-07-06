Без грима и укладки: Бородина в платье-халате с принтом и с сумкой-корзиной предстала в Турции

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она прославилась больше 15 лет назад, когда стала вести «Дом-2». Примечательно, что Ксения в прошлом году пережила развод с Курбаном Омаровым.
Теперь она одна растит дочку Марусю от первого мужа и малышку Теону от второго избранника. При этом звезда призналась, что теперь наверстывает упущенное.
Теперь Бородина чаще видится с подругами и выходит в свет. Этим летом она также много путешествует. Не так давно телеведущая провела время в Италии. А теперь она с дочками отдыхает в Турции. Ксения взяла с собой множество нарядов.
На этот раз она покрасовалась в платье-халате белого цвета с принтом. Лук дополнили сланцы Hermes. Звезда решила расслабиться и отказать от макияжа. Также она покрасовалась без укладки.
Примечательно, что позже во время прогулки по пляжу Ксения уже была с модной сумкой-корзинкой и очках с толстой оправой. Телеведущая признается, что ей постоянно пишут поклонники, хотят найти такие же наряды, как у нее.
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На этот раз Бородину снова осыпали комплиментами. «Какая красивая», «Выглядите бесподобно», «Ну до чего хороша», «Роскошный образ», «Без макияжа вам прям 20 лет», «Ну очень стильно!», «Ох, сразу видно, что вы на отдыхе. Нет этих идеальный прядей волос», — стали писать пользователи Сети.