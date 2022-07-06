Без грима и укладки: Бородина в платье-халате с принтом и с сумкой-корзиной предстала в Турции

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она прославилась больше 15 лет назад, когда стала вести «Дом-2». Примечательно, что Ксения в прошлом году пережила развод с Курбаном Омаровым.

Теперь она одна растит дочку Марусю от первого мужа и малышку Теону от второго избранника. При этом звезда призналась, что теперь наверстывает упущенное.