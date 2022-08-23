«Пригласил в ресторан»: Ляйсан Утяшева в белом платье с принтом polka dot предстала с Павлом Волей в Турции

Ляйсан Утяшева является известной художественной гимнасткой. Она не скрывает, что завершила карьеру в спорте. И вот уже больше 10 лет Ляйсан работает на телевидении.
Примечательно, что зрители ее знают благодаря шоу «Танцы» на ТНТ. А также она является женой Павла Воли. Юморист регулярно признается ей в любви.
Супруги в этом году устроили традиционное путешествие. Утяшева навести родных в Башкирии. Она уже привозила туда детей Роберта и Софию. А вот последние недели лета пара захотела отдохнуть в Турции. Там они зачастую катаются на яхте, загорают на пляже и устраивают прогулки. А на днях Ляйсан даже устроила ужин, приготовив для всех кашу.
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На этот раз Павел решил устроить для жены романтический вечер. Он пригласил ее в ресторан. По такому поводу телеведущая даже принарядилась. Она предстала в белом платье-футляре с принтом polka dot.
Наряд имел волан, который можно было завязать в бант, использовать как шарф или оставить колыхаться на ветру, как часть декора платья. Однако в какой-то момент он закрыл лицо Ляйсан, чем вызывал у нее смех.
«Меня папа позвал в ресторан! А точнее, Павел! Сегодня Павел, а не папа. Смотрите, на укладке, на белой рубашке. ты очень похож на своего папу сейчас. А я вот в платье... Ха-ха... Я обязана вам показать это красивое платье», — сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие также отметили, что Воля — прекрасный муж. Несмотря на то что в браке они почти 10 лет, их чувства остаются прежними. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.