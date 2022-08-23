«Пригласил в ресторан»: Ляйсан Утяшева в белом платье с принтом polka dot предстала с Павлом Волей в Турции

Ляйсан Утяшева является известной художественной гимнасткой. Она не скрывает, что завершила карьеру в спорте. И вот уже больше 10 лет Ляйсан работает на телевидении.

Примечательно, что зрители ее знают благодаря шоу «Танцы» на ТНТ. А также она является женой Павла Воли. Юморист регулярно признается ей в любви.