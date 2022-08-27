Среди чистого поля: Пегова в игривой мини-юбке и боди с роскошным декольте сверкнула «аппетитными» формами

Ирина Пегова является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными, но работа отнимают у нее весомое количество времени.
Примечательно, что в свои 44 года актриса активно участвует в съемках телевизионных шоу. Она также многих покорила не только своей добротой и открытостью, но умением пластично двигаться.
И теперь Ирина устроила себе отпуск. Она уже отснялась в новом новом сезоне сериала «Акушерка». Актриса приехала на Кипр со своей дочкой Татьяной. Они проводят время на знаменитом курорте. Артистка с радостью делится кадрами, на которых красуется в купальнике. После участия в шоу «Ледниковый период» она постройнела.
Также Пегова часто носит платья свободного кроя. Но 27 августа она поделилась кадрами, на которых позировала в поле на фоне стогов с сеном. Актриса предстала в мини-юбке в цветочек и боди с открытой спиной. Она Отказалась от макияжа, позируя в лучах солнца. Ирина продемонстрировала пышные формы и изящную талию.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Какие цвета! Да?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Наряд подчеркнул ее загар. «Что за красотка», «Вся такая манящая… к поцелуям зовущая», «Восхитительная, прекрасная, обворожительная», «Ирина, вы как всегда прекрасны, счастья вам», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды