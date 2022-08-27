Среди чистого поля: Пегова в игривой мини-юбке и боди с роскошным декольте сверкнула «аппетитными» формами

Ирина Пегова является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными, но работа отнимают у нее весомое количество времени.

Примечательно, что в свои 44 года актриса активно участвует в съемках телевизионных шоу. Она также многих покорила не только своей добротой и открытостью, но умением пластично двигаться.