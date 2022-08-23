Две богини: Пегова в купальнике щегольнула с повзрослевшей дочкой Орлова на Кипре

Ирина Пегова большую часть жизни строит карьеру в кино. Она снялась в десятках разных проектов, включая сериалы «Родные», «Акушерка», фильм «Зоя». Артистка также играет в театре и несколько раз принимала участие в телевизионных шоу. Примечательно, что блондинка в 44 года не замужем, но она признается, что если ей понравится мужчина, то она может и сама сделать первый шаг.