Две богини: Пегова в купальнике щегольнула с повзрослевшей дочкой Орлова на Кипре

Ирина Пегова большую часть жизни строит карьеру в кино. Она снялась в десятках разных проектов, включая сериалы «Родные», «Акушерка», фильм «Зоя». Артистка также играет в театре и несколько раз принимала участие в телевизионных шоу. Примечательно, что блондинка в 44 года не замужем, но она признается, что если ей понравится мужчина, то она может и сама сделать первый шаг.
Этим летом Пегова регулярно ездила на съемки. Она примеряла женственные наряды. А вот в августе актриса уехала отдыхать. Она проводит время на Кипре. Каждый вечер блондинка наряжается то в платья, то в короткие комбинезоны. Как оказалось, с ней проводит отпуск единственная дочка Татьяна, которая была рождена от актера Дмитрия Орлова.
На этот раз Ирина покрасовалась в купальнике на море. Она подчеркнула свое декольте. Актриса позировала с наследницей, которой 16 лет. Они были мокрые, так как купались в воде. В соцсети артистка поделилась трогательным фото.
«Кипр считается местом снисхождения на землю греческой богини любви и красоты Афродиты. По преданию, богиня была рождена из крови и семени своего отца Кроноса, смешавшихся с морскими водами. Из бурной алой пены появилась неземной красоты богиня, которая на большой ракушке доплыла до берегов Кипра», — написала звезда.
Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как повзрослела Татьяна. Многие отметили, что она копия мамы. «Вы прелесть!», «Какие вы счастливые», Как вы похожи! Лица один в один», «Классный кадр», «Ирина, вы в отличной форме», «Хорошенькие», «Вы точно богини», «Словно сестры», — прокомментировали пост подписчики.