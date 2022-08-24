Постройневшая Ирина Пегова в смелом купальнике подставила солнцу свое роскошное декольте

Пегова много купается и загорает. Порой она делится пикантными кадрами. На этот раз актриса решила впечатлить фанатов. Она выложила фото, на которых позирует в купальнике в цветочек с откровенным декольте. Ирина приняла позы, которые выгодно подчеркнули достоинства ее фигуры. Артистка блеснула пышным бюстом в лучах солнца.

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