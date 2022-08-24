Постройневшая Ирина Пегова в смелом купальнике подставила солнцу свое роскошное декольте

Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке множество работ. Зрители знают ее по картинам «Акушерка», «Пассажирка», «7 главных желаний». Примечательно, что она также не раз участвовала в телевизионных шоу. Артистка славится тем, что открыта к окружающим и не имеет комплексов.
Обычно Ирина носит струящиеся платья, которые скрывают изъяны ее фигуры. И хоть она похудела после участия в «Ледниковом периоде», актриса не перестает работать над собой. Этим летом она постоянно находилась на съемках, но в августе артистка устроила отпуск. Она проводит время на Кипре с дочкой Татьяной.
Пегова много купается и загорает. Порой она делится пикантными кадрами. На этот раз актриса решила впечатлить фанатов. Она выложила фото, на которых позирует в купальнике в цветочек с откровенным декольте. Ирина приняла позы, которые выгодно подчеркнули достоинства ее фигуры. Артистка блеснула пышным бюстом в лучах солнца.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Они осыпали ее комплиментами. «Какой ракурс», «Такая крутая», «Ох, ваша фигуру божественна», «Смотритесь сногсшибательно», «Что за богиня», «Какая у вас красивая фигура», «Ириша, ну что за богиня», «Мимо такой русалки не пройти», — прокомментировали пост подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды