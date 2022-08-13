Совсем взрослые: Барановская в белоснежном платье-жакете и мюлях Bottega появилась на публике с сыном и дочкой

Юлия Барановская уже давно строит карьеру на телевидении. Она смогла прославиться, когда от нее ушел Андрей Аршавин. Они не состояли в браке, но много лет прожили вместе.

Избранница родила спортсмену троих детей: Артема, Яну и Арсения. Однако футболист ушел ради другой женщины. А вот Юлия теперь известная телеведущая.