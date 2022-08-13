Совсем взрослые: Барановская в белоснежном платье-жакете и мюлях Bottega появилась на публике с сыном и дочкой

Юлия Барановская уже давно строит карьеру на телевидении. Она смогла прославиться, когда от нее ушел Андрей Аршавин. Они не состояли в браке, но много лет прожили вместе.
Избранница родила спортсмену троих детей: Артема, Яну и Арсения. Однако футболист ушел ради другой женщины. А вот Юлия теперь известная телеведущая.
В последнее время многие развлекательные передачи не выходят в эфир. У Барановской появился больше времени для отдыха. Этим летом она успела съездить в отпуск.
Несколько раз телеведущая вела праздничные концерты и посещала светские рауты. Каждый раз она демонстрировала роскошные наряд.
13 августа Юлия решила выйти в свет. Она сообщила, что собралась на футбольный матч. Как обычно, многодетная мама принарядилась. Она выбрала белоснежное платье-жакет на запах и мюли Bottega Veneta. Монохромный образ поддержал и ее старший сын Артем, который выбрал пиджак цвета топленого молока.
Как оказалось, с ними насладиться футбольным матчем решила Яна. Дочка телеведущей тоже заметно подросла. Она облачилась в трикотажное платье цвета капучино и черную косуху. На трибунах Барановская запечатлелась с наследниками, которые продемонстрировали голубые глаза, как у мамы. Артем даже стал выше мамы.
Юлия Барановская с сыном и дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами Юлию. Также фанаты поразились тому, как дети похожи на Аршавина.
«Какие глаза у всех», «Дочка так изменилась, девушка взрослая», «Сын копия Аршавина и дочка на папу похожа», «Какая семья», «Лучшие традиции всегда с вами», «Дети уже взрослые», «Ох, какая дочка у вас», — стали писать подписчики.