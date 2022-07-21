Без изъянов: Барановская в алом платье в пол с эффектом мерцания появилась в Кремле

Юлия Барановская является бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. Она уже давно воспитывает троих детей одна, так как спортсмен ушел от нее к другой.
Однако его брак не увенчался успехом. А вот Юлия смогла построить карьеру на телевидении. Она ведет несколько передач, а также дружит с Александром Васильевым и выступает экспертом в передаче «Модный приговор».
Однако пока развлекательные передачи практически не снимаются из-за ситуации в мире, Юлия стала чаще путешествовать. Свободное время она также посвящает сыновьям и дочке. Поклонники не видели телеведущую несколько недель, но на днях она вернулась в Москву.
21 июля Юлия отправилась в Кремлевский дворец. Она поделилась кадрами из знаменитых гримерок с роскошными интерьерами.
Телеведущая облачилась в алое платье с пол с эффектом мерцания. Наряд подчеркнул изгибы ее фигуры. Барановская сделала серф-локоны и макияж с акцентом на губы. По всей видимости, она стала ведущей торжественного мероприятия, посвященного Дню работника торговли.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Юлия. Многие осыпали многодетную маму комплиментами.
«Ох, какой наряд», «Выглядите превосходно», «Как же вам идут такие цвета», «Фигурка изумительная», «Как у такой красавицы нет мужчины? Фантастика», «Роскошный выход», — стали писать подписчики.