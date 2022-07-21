Без изъянов: Барановская в алом платье в пол с эффектом мерцания появилась в Кремле

Юлия Барановская является бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. Она уже давно воспитывает троих детей одна, так как спортсмен ушел от нее к другой.

Однако его брак не увенчался успехом. А вот Юлия смогла построить карьеру на телевидении. Она ведет несколько передач, а также дружит с Александром Васильевым и выступает экспертом в передаче «Модный приговор».