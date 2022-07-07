Все заставлено цветами: Барановская в шифоновом платье с акцентом на талии предстала у себя дома

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже давно работает на ТВ и дружит со многими именитыми персонами.
После того, как ее бросил Андрей Аршавин, оставив с тремя детьми, Юлия смогла построить карьеру. Она также следит за собой, а благодаря советам Александра Васильева ее образ выглядит стильно, но иногда она совершает модные промахи.
На этот раз Юлия провела время на отдыхе и лишь на днях вернулась в Москву. Она успела похвастаться своим нарядом, в котором отправилась на ужин.
А вот 7 июля телеведущая собралась на модный показ. На этот раз она запечатлелась дома, перед выходом. Барановская покрасовалась в шифоновом платье с акцентом на талии и узорами. Романтичный наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. А вся гостиная оказалась уставлена букетами цветов.
Поклонники пришли в восторг от образа многодетной мамы. Многие посчитали, что она похорошела и даже постройнела.
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«Какая красивая», «Ну просто класс», «Выглядишь такой нежной и женственной», «Как вам идут небрежные локоны», «Платье просто волшебное», «Ох, вот это грация», — стали писать пользователи Сети. К слову, в подобном платье недавно щегольнула и Ксения Бородина на отдыхе в Турции.