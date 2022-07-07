Все заставлено цветами: Барановская в шифоновом платье с акцентом на талии предстала у себя дома

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже давно работает на ТВ и дружит со многими именитыми персонами.

После того, как ее бросил Андрей Аршавин, оставив с тремя детьми, Юлия смогла построить карьеру. Она также следит за собой, а благодаря советам Александра Васильева ее образ выглядит стильно, но иногда она совершает модные промахи.