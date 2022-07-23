С царским шиком: Юлия Барановская щегольнула в платье с королевскими рукавами и открытой спиной

Юлия Барановская уже давно стала знаменитостью. Она много лет жила с Андреем Аршавиным и подарила ему троих детей. Но их свадьбы так и не суждено было состоятся.
Спортсмен ушел от нее к другой женщине. Однако Юлия смогла построить карьеру на телевидении и теперь является частой гостьей на светских раутах.
Теперь Юлия много путешествует. Она не пропускает громких событий в шоу-бизнесе. Однако передки, в которых телеведущая снималась, пока не выходят в эфир. Свободное время она посвятила детям и отдыху, но на днях вернулась в Москву.
Барановская успела побывать в Кремле, где предстала на концерте ко Дню работника торговли. В алом силуэтном платье ей удалось произвести впечатление на публику.
А накануне телеведущая уже на другом торжественном мероприятии предстала в фиолетовом платье макси с королевскими рукавами и открытой спинкой. Ей сделали модную прическу с локонами и украсили ее заколками.
«Обожаю это платье», – заявила звезда.
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Поклонники снова осыпали комплиментами многодетную маму. Она получила большое количество теплых отзывов.
«Очень красивая», «Прекрасна в любом наряде», «Ох», «Фиолетовый роскошный», «В таком наряде пустит во дворец», «Вы словно султанша», — стали писать подписчики.