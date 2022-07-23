С царским шиком: Юлия Барановская щегольнула в платье с королевскими рукавами и открытой спиной

Юлия Барановская уже давно стала знаменитостью. Она много лет жила с Андреем Аршавиным и подарила ему троих детей. Но их свадьбы так и не суждено было состоятся.

Спортсмен ушел от нее к другой женщине. Однако Юлия смогла построить карьеру на телевидении и теперь является частой гостьей на светских раутах.