«Собрался, панамку надел»: Подольская в комбинезоне предстала на побережье с годовалым сыном

Наталья Подольская является известной певицей. Она прославилась, когда участвовала в шоу «Фабрика звезд». Артистка продолжает выступать и презентует новые треки.
При этом она успевает воспитывает двоих детей с мужем Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. На днях с младшим наследником звезда уехала отдыхать в Турцию.
Подольская уже наслаждается жаркой погодой. На курорте она носит яркие летние наряды. Певица взяла с собой много нарядов и для младшего сына. Она отметила, что будет наслаждаться временем, которое может посвятить наследнику.
Примечательно, что на этот раз Наталья поделилась трогательными кадрами с Ваней. Она восхитилась тем, что он стал самостоятельным. Сама певица облачилась в комбинезон с шортами в цеточек и косынке. Ее наследник был в шортах-плавках и панамке в тон
«Иван становится очень самостоятельным! Человек идет купаться! Собрался, панамку надел, плавки надел, маму взял и идет купаться в море. Природа вокруг и кристально читая вода – просто неописуемо», – отметила звезда.
Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Подольская восхитила поклонников свой фигурой. А вот маленький Иван получил комплименты благодаря своему наряду и самостоятельности.
«Милый мальчик», «Как же это трогательно», «Безумно классная», «Очень милые», «Наталья, какая у вас фигурка», «Ну просто прелесть», «Иван такой красивый», «Ну прям слов нет, идеальная мама», «Он так быстро растет», — прокомментировали кадры подписчики.