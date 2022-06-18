«Собрался, панамку надел»: Подольская в комбинезоне предстала на побережье с годовалым сыном

Подольская уже наслаждается жаркой погодой. На курорте она носит яркие летние наряды. Певица взяла с собой много нарядов и для младшего сына. Она отметила, что будет наслаждаться временем, которое может посвятить наследнику.

Примечательно, что на этот раз Наталья поделилась трогательными кадрами с Ваней. Она восхитилась тем, что он стал самостоятельным. Сама певица облачилась в комбинезон с шортами в цеточек и косынке. Ее наследник был в шортах-плавках и панамке в тон