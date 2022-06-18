Отдых без мужа: Подольская в струящемся шифоновом платье устроила зажигательные танцы в Турции

Певица проводит отпуск на морском побережье. С собой она взяла только младшего сына.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Наталья Подольская уже много лет выступает на публике. Ее армия поклонников только растет. Примечательно, что она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. Примечательно, что недавно звезда отметила 40-летие. Она съездила в Италию, а на днях певица снова уехала отдыхать. 

Подольская уже проводит время в Турцию. Однако она приехала только с годовалым сыном Иваном, а вот Пресняков остался дома с сыном Артемием, который получил травму и нуждается в заботе. Теперь артистка наслаждается сочной погодой. Если днем она загорает на пляже, то вечером веселится на дискотеке при отеле. 

Накануне Наталья щегольнула в струящемся шифоновом платье. Она решила решила подчеркнуть свою стройность и скрыть изъяны фигуры. Весь вечер певица зажигательно танцевала. А вот маленького сына рядом с ней не было. Возможно он остался в номере под присмотром няни. 

Поклонники отметили, что Подольская умеет веселиться. Многие восхитились ее пластичностью. Другие осыпали ее комплиментами, любуясь образом.

«Как классно», «Вот это вы отрываетесь», «Когда мой муж в командировке — это так нызвается», «Какой нежный образ», «Наталья, в вас живет маленькая бестия», «Как вы круто двигаетесь», «Ну мама отрывается, просто молодец», «А Ваня не танцевал?» — стали писать подписчики.

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