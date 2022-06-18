Отдых без мужа: Подольская в струящемся шифоновом платье устроила зажигательные танцы в Турции

Наталья Подольская уже много лет выступает на публике. Ее армия поклонников только растет. Примечательно, что она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. Примечательно, что недавно звезда отметила 40-летие. Она съездила в Италию, а на днях певица снова уехала отдыхать.