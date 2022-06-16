Ваня модник, как мама: Подольская в комбинезоне из денима и панамке привела сына на пляж

Наталья Подольская является известной певицей. Она выступает на сцене около 20 лет. Уже давно артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Она зачастую хвастается новыми нарядами и украшениями. В 40 лет звезда старается следить за фигурой. И это при том, что чуть больше года назад она родила второго сына Ивана.