Ваня модник, как мама: Подольская в комбинезоне из денима и панамке привела сына на пляж

Наталья Подольская является известной певицей. Она выступает на сцене около 20 лет. Уже давно артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.
Она зачастую хвастается новыми нарядами и украшениями. В 40 лет звезда старается следить за фигурой. И это при том, что чуть больше года назад она родила второго сына Ивана.
Но накануне Подольская решила устроить себе отпуск. Она проводит время в Турции с младшим сыном, так как старший получил травму и с ней поехать не смог. Артистка разместилась на вилле.
Она показала, как привела Ивана на пляж. Певица облачилась в джинсовый комбинезон на бретельках и панамку. Маленький сын звезды бежал к маме. Он тоже был в панамке и шортиках.
«Иди ко мне, мой хороший. Ты мой сладкий», — сказала звезда.
А потом Наталья засняла, как укачивает малыша в кресле под навесом. Она призналась, что приехала без мужа, поэтому будет наслаждаться компанией своего сына.
Поклонники восхитились не только тем, как выглядит артистка, но и ее подросшим наследником.
«Какой он хорошенькй», «Ангелочек», «Хорошо бегает», «Ваня счастливый, может отдохнуть», «Да, он такой милашик в этой панамке», «Наталья, вы выглядите круто», «Сто лет не выдела людей в таких комбинезонах», — прокомментировали кадры подписчики.
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