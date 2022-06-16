«Мои любимые отдыхают!»: Подольская в струящемся платье с сыном на руках восхитила Преснякова

Наталья Подольская является одной из тех, кто прославился благодаря «Фабрике звезд». Она уже давно завоевала любовь публики и смогла построить семью.
Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Своему избраннику она подарила двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только один год.
Подольская недавно отметила день рождения. Она успела отдохнуть в Италии с подругами. А вот накануне артистка приехала в Турцию. На этот раз она взяла с собой только младшего сына и сама развлекала его весь полет с помощью игрушек.
Певица остановилась на вилле. Она показывала, как Ваня бегает по пляжу. А вот вечером Наталья облачилась в струящееся черное платье с акцентом на талии. Она запечатлелась с наследником на руках. Кадры звезда отправила мужу, который их выложил в Сеть.
Наталья Подольская с сыном Иваном. Фото: соцсети звезды
«Мои любимые отдыхают! Должны были поехать всей семьей, но так получилось, что мы с Темой остались дома. Уже соскучился, жду возвращения и мечтаю оказаться в этом прекрасном месте всем вместе!» — написал Пресняков.
Поклонники осыпали его супругу комплиментами. Многие отметили, что сын унаследовал лучшее от родителей.
«Очень красивое платье», «А как Тема, тоскует?», «Очень трогательно, Вова! Так и должно быть», «Она красавица», «Ваня прям похож на каждого из вас», «Идиллия», «Иногда и раздельно полезно отдохнуть», — прокомментировали кадры подписчики.