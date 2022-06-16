«Мои любимые отдыхают!»: Подольская в струящемся платье с сыном на руках восхитила Преснякова

Наталья Подольская является одной из тех, кто прославился благодаря «Фабрике звезд». Она уже давно завоевала любовь публики и смогла построить семью.

Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Своему избраннику она подарила двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только один год.