Словно испанка: Бородина в алом топе с рукавами-фонариками и струящейся юбке в горох вышла на променад

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит выглядеть безупречно не только в кадре, но и в обычной жизни. В свои 39 лет она занимается спортом.
Брюнетка развелась с Курбаном Омаровым, но уже не раз демонстрировала, что у нее есть новый возлюбленный, который красиво за ней ухаживает.
А недавно Бородина отправилась отдыхать в Турцию. В этом году эта страна стала особенно популярна у отечественных звезд. Телеведущая проводит там время с дочками. Однако она вязала с собой няню, чтобы вечерами можно было отправиться веселиться с подругами.
Также вечерами Ксения наряжает в романтичные платья или яркие костюмы. На этот раз она отправилась на променад в романтичном топе с ниспадающими рукавами и струящейся юбке в горох. Наряд алого цвета позволил ей подчеркнуть хрупкую фигуру. Она также надела туфли на каблуке и взяла с собой белую сумку.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, даже на курорте она получает цветы, поэтому фанаты подозревают, что таинственным возлюбленный проводит время с ней в Турции.
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«Ну до чего красивая», «Алый вам особенно к лицу», «Словно испаночка», «Смотришься просто роскошно», «Какая куколка», «Наряд прям с эффектом вау», — стали писать подписчики.