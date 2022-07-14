Словно испанка: Бородина в алом топе с рукавами-фонариками и струящейся юбке в горох вышла на променад

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит выглядеть безупречно не только в кадре, но и в обычной жизни. В свои 39 лет она занимается спортом.

Брюнетка развелась с Курбаном Омаровым, но уже не раз демонстрировала, что у нее есть новый возлюбленный, который красиво за ней ухаживает.